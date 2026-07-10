El final de 'Ciudad de las estrellas' es fantástico y emocionante, pero el thriller de ciencia ficción ha caído en la repetición de esquemas

Parecía difícil, porque el hacer un spin-off de una serie todavía en emisión y que revisaba cuestiones de la primera temporada era una jugada no sé si arriesgada pero sí que curiosa. Sin embargo, 'Ciudad de las estrellas' ha entusiasmado a gran parte de los fans de 'Para toda la humanidad', sobre todo a los que se han visto algo más desilusionados por las últimas temporadas de la ciencia ficción de Apple TV.

Con un tono decididamente diferenciado de la serie madre, sin contar con cierto viraje en el género hacia el thriller con la protección de los secretos estatales, sabotajes posibles, espías y la paranoia sobre quién es y quién no leal al género, los showrunners Ben Nadivi y Matt Wolpert nos han llevado de la mano con la historia de una misión secreta y su resultado al más puro estilo de 'Para toda la humanidad'. Quizás demasiado. Por cierto, spoilers a partir de aquí.

Venerando

Tal como vemos, la aventura de la Venera no ha terminado y seis meses después de ordenarse su despresurización por tener a un traidor a bordo y presunta explosión, descubrimos que de algún modo han sobrevivido. Algo que vemos nada más comenzar 'Los lobos', el episodio final de esta temporada. Aquí arranca una misión secreta para intentar traerles de vuelta. Algo que, como podemos imaginar no será fácil con Roskova (Anna Maxwell Martin) e Irina (Agnes O'Casey) merodeando y los soviéticos detectando también la nave.

No entro en pormenores, pero el acto final lo tiene todo. Es un tipo de clímax emocionante al que nos tiene acostumbrados los creadores de la serie con Valya (Adam Nagaitis) sacrificándose para que la Venera pueda pasearse por Venus e impulsarse para llegar a la Tierra; la nave siendo derribada y en vez de aterrizar en Finlandia lo hace a unos kilómetros de la frontera; una persecución intensa que termina con Sasha (Solly McLeod) sacrificándose para salvar a su colega ante los ojos de su esposa, decidida a salir a su rescate.

Un momento: ¿sacrificios por el bien de otros?, ¿un cosmonauta varado en un planeta y mirando a la muerte como rendención? Efectivamente, ni cortos ni perezosos los showrunners Ben Nadivi y Matt Wolpert han tirado de manual y prácticamente tenemos un final que recuerda temáticamente al de la temporada 5 de 'Para toda la humanidad'. Con sus diferencias claras, claro.

Probablemente, si hubiera pasado algo más de tiempo no se notaría tanto, pero es un final que recuerda a otro que vimos hace menos de dos meses. De la misma saga. Saga en el que uno de los grandes temas, más allá de lo político es el sacrificio y la redención; el hacer lo correcto a pesar de las órdenes. Y aquí han tenido oportunidades de sobra para explorar esto.

Los protagonistas de 'Ciudad de las estrellas' son gente que pueden parecer más o menos idealistas, otros más o menos pragmáticos, pero que tienen sus principios tan presentes como su instinto de supervivencia en un regimen opresivo en el que los deslices se pagan caro y hasta los muebles oyen. Un universo muy propicio para trabajar mucho los temas favoritos de los creadores.

Ojo, el problema no es tanto lo argumental. Creo que el guion es brillante y está muy bien justificado todo (o casi todo, siempre podemos rascar cuestiones), pero según lo estaba viendo me asaltó esa sensación de "acaban de hacer el mismo final". Y esa sensación deja un regustillo raro en la boca.

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