Entre 'Parque Jurásico' y un western de John Wayne. La serie de ciencia ficción más loca del año presenta su insólito tráiler

Ya resulta difícil estar al tanto de todas las novedades que presentan los diferentes estudios, pero la cosa se complica aún más con los títulos que se hacen en los márgenes de Hollywood. Sin embargo, hay uno que me ha llamado tanto la atención que no he podido evitar traeros su insólito tráiler. Me refiero a 'Dinosaurs of the Wild West'.

El director Luke Sparke ('Primitive War') se ha aventurado a hacer una serie de 2 episodios -aunque deja la puerta abierta a hacer un tercero- que parece querer mezclar 'Parque Jurásico' con un western de John Wayne. Para conseguirlo ha optado por la financiación a través de Kickstarter, marcándose una serie de objetivos en función de la cantidad conseguida.

"Una nueva y audaz visión del Salvaje Oeste"

Además, el equipo de la serie asegura que "nos comprometemos a producir una serie de alta calidad que refleje la visión presentada en los materiales de nuestra campaña" y definen a 'Dinosaurs of the Wild West' como "una nueva y audaz visión del Viejo Oeste, donde bestias gigantescas impulsan la civilización y la lucha por el futuro decidirá su supervivencia".

Tomando como referencia el libro de arte de Shaun Keehan, la sinopsis oficial de 'Dinosaurs of the Wild West' es la siguiente: "Corre el año 1879, los humanos y los dinosaurios han evolucionado juntos, pero a medida que la frontera se fortalece, también lo hace la amenaza de extinción... pero esta vez, no será natural".

Está claro que hacer algo tan ambicioso con un presupuesto limitado seguramente acabe jugando en su contra, pero siempre estará a favor de que haya proyectos así que nazcan de un entusiasmo casi ingenuo. Y si os habéis quedado con ganas, actualmente está abierta la campaña para tener acceso a esos dos episodios.

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