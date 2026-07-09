Sólo hay un director que odió trabajar con Tom Hanks y se enfrentó a él: "No encajaban y fue doloroso para ambos"

Este 9 de julio de 2026 se celebra el 70 cumpleaños de Tom Hanks, uno de los mejores actores americanos de todos los tiempos. Su afable imagen le ha valido multitud de halagos por parte del público y de amigos en la industria del cine, pero hay un director con el que se llevó tan mal que el cineasta acabó siendo despedido 13 días después de comenzar el rodaje de la película.

El director que se llevó a matar con Hanks es el también actor Henry Winkler. De hecho, es mucho más conocido por esa otra faceta al haber participado en series como 'Arrested Development', 'Barry' o 'Días felices'. Fue en 1988 cuando debutó en la dirección de largometrajes con la comedia 'No somos perfectos, ni falta que hace', siendo contratado casi de inmediato para ocuparse de la puesta en escena de 'Socios y sabuesos' ('Turner & Hooch').

"Digamos que me llevaba mejor con el perro"

Henry Winkler en 'Barry'

Por desgracia para Winkler, su relación con Hanks en el rodaje no fue nada buena, lo que llevó a que fuese despedido al de 13 días. El propio Winkler explicaría años después en People que "Digamos que me llevaba mejor con Hooch que con Turner", haciendo así una comparación entre el perro que coprotagonizaba la película y el protagonista de 'Forrest Gump'.

Winkler volvió a referirse a lo sucedido ya en 2019 bromeando de nuevo sobre que "me llevaba de maravilla con ese perro. Me encanta ese perro" y afirmando lo siguiente sobre si luego acabó viendo 'Socios y sabuesos', que fue finalmente dirigida por Roger Spottiswoode: "Ni siquiera recuerdo el título de esa película".

Por su parte, Hanks nunca se ha referido públicamente a lo sucedido, pero sí Ron Howard, amigo de ambos, que se refirió a lo sucedido como algo "muy decepcionante" en The Guardian, donde añadió lo siguiente: "Soy amigo de ambos, y los dos sintieron la necesidad de hablar conmigo sobre el tema. Fue una de esas situaciones desafortunadas en las que sus estilos de trabajo simplemente no encajaban. Fue doloroso para ambos, y pude escucharlos, aunque no ofreciera soluciones".

'Socios y sabuesos'

No obstante, la mala sangre entre Winkler y Hanks no duró demasiado, pues el primero destacó en Vanity Fair ya en 2020 que "no tengo ninguna enemistad con Tom Hanks. Lo que se dice y la verdad son dos cosas distintas. Simplemente lo vi en los premios SAG. Fue maravilloso". Eso sí, nunca volvieron a trabajar juntos.

Si os habéis quedado con ganas de recuperar 'Socios y sabuesos', la encontraréis en streaming en el catálogo de Disney+

En Espinof | Las 13 mejores película de Tom Hanks

En Espinof | Tom Hanks revela cómo fue su experiencia al ser dirigido por Clint Eastwood. "Trata a los actores como caballos"