Esta fue la condición que puso Christopher Nolan para embarcarse en la adaptación de 'La Odisea': "La situación era brutal"

Christopher Nolan está a punto de estrenar 'La Odisea', una de las películas más esperadas de 2026, y las primeras reacciones ya apuntan a un nuevo espectáculo visual a la altura de sus mayores éxitos. Sin embargo, más allá de su ambición técnica, hay una decisión creativa que llama especialmente la atención: el hecho de que el director insistiera desde el principio en que la adaptación del poema épico de Homero tuviera una clasificación para mayores de 18 años. Lejos de buscar la polémica, Nolan sostiene que era la única forma de hacer justicia a una historia marcada por la violencia, los monstruos y la brutalidad de la Antigua Grecia sin suavizarla.

Sin condiciones ni excesos

Desde que se anunció el proyecto, Nolan dejó claro que no quería hacer una adaptación al uso del clásico de Homero. El director buscaba trasladar a la pantalla toda la dimensión épica del relato, recuperando el espíritu de las grandes aventuras mitológicas que marcaron el cine de fantasía durante décadas, pero aprovechando las posibilidades que le da el IMAX y un presupuesto de primer nivel para llevar esa experiencia mucho más lejos.

Durante una entrevista, Nolan explicó que la calificación para mayores de 18 años fue una petición expresa durante las primeras conversaciones con el estudio. El cineasta quería una versión fiel al tono del relato original y aseguró que no estaba dispuesto a rebajar su visión para llegar a un público más amplio.

"Con las armas de la época, la situación era brutal; hablamos de espadas, arcos, flechas y cosas por el estilo. Así que llegué a la conclusión enseguida de que sería bastante difícil y potencialmente comprometedor hacer una versión apta para mayores de 13 años de esta historia."

Y esta decisión tiene sentido si tenemos en cuenta cómo es el material original. 'La Odisea' incluye enfrentamientos sangrientos, criaturas mitológicas y escenas especialmente violentas, como el encuentro de Odiseo con el cíclope Polifemo. Para Nolan, eliminar o suavizar esos momentos habría supuesto alterar la esencia de una historia que siempre fue mucho más cruda de lo que suelen mostrar muchas adaptaciones cinematográficas.

Además, esta elección también supone un riesgo. Con un presupuesto gigantesco y una clasificación restringida, 'La Odisea' podría convertirse en una de las películas para adultos más caras jamás producidas. Sin embargo, Universal parece confiar plenamente en el tirón de Nolan, especialmente después del enorme éxito de 'Oppenheimer', que demostró que una película para mayores también puede convertirse en un fenómeno mundial.

Aunque la clasificación para adultos pueda hacer pensar en una película especialmente explícita, todo apunta a que esa nunca fue la intención del director. Más que aumentar la violencia, Nolan quería evitar las limitaciones que imponen las clasificaciones más familiares y poder representar el mundo creado por Homero sin censurar sus aspectos más oscuros. El objetivo era preservar la autenticidad del relato, no convertir 'La Odisea' en un espectáculo sangriento.

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