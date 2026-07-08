Años antes de arrasar en Netflix con 'Stranger Things', Millie Bobby Brown estuvo a punto de protagonizar una de las mejores películas de Marvel

Antes de convertirse en uno de los rostros más reconocibles de Netflix gracias a 'Stranger Things', Millie Bobby Brown estuvo muy cerca de dar el salto a otra de las grandes franquicias de Hollywood. La actriz acaba de estrenar la tercera entrega de 'Enola Holmes' y ya prepara nuevos proyectos para la plataforma, pero también ha echado la vista atrás para recordar la audición que hizo junto a Hugh Jackman para interpretar a X-23 en 'Logan'.

Pudo haber sido un personaje muy distinto

Aunque es difícil imaginar a otra actriz como Eleven, hubo un momento en el que la carrera de Millie Bobby Brown pudo haber tomado otro camino completamente distinto. Antes de consolidarse como una de las grandes estrellas de Netflix, la actriz participó en el proceso de selección para interpretar a Laura, la joven mutante conocida como X-23, en 'Logan'.

La propia actriz recordó aquella experiencia en una entrevista cuyas declaraciones se recogen aquí, donde confesó que incluso llegó a hacer una prueba con Hugh Jackman.

"Hice una prueba de pantalla con Hugh Jackman cuando tenía como 11 o 12 años. Siento que probablemente no lo conseguí porque creo que había alguien más que era mejor"

Esa actriz elegida terminó Dafne Keen, cuya interpretación de Laura fue una de las grandes revelaciones de 'Logan'. Su trabajo fue tan bien recibido que años después recuperó el personaje en 'Deadpool y Lobezno'.

No obstante, perder aquel papel no frenó la carrera de Millie Bobby Brown, que poco después aterrizó en el fenómeno de 'Stranger Things', al que siguieron otros éxitos como la saga 'Enola Holmes'. Ahora, con la serie que la lanzó al estrellato ya finalizada y nuevos proyectos en marcha para Netflix, aquella audición queda como una curiosidad que demuestra lo cerca que estuvo cerca de formar parte de Marvel.

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