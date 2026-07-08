'Sentido y sensibilidad' tiene una nueva versión en marcha y llega este mismo año, aunque creo que lo tiene complicado para igualar el clásico de Emma Thompson

Llevamos ya un tiempo con clásicos literarios que vuelven, y el mundo del cine y la televisión parece que ha querido redescubrir últimamente a Jane Austen. Para este 2026 podemos esperar una nueva versión de 'Orgullo y prejuicio' para Netflix con Emma Corrin como Lizzie Bennet, pero en apenas unos meses también llega una nueva adaptación de uno de los mejores clásicos de Austen, 'Sentido y sensibilidad'.

¿La definitiva?

Lo cierto es que 'Sentido y sensibilidad' ha tenido varias adaptaciones en los últimos años, incluyendo una película para Hallmark Channel y una versión hindi telenovelesca. Pero la película de Georgia Oakley que se estrena el próximo 23 de octubre y busca ser una adaptación fiel de la novela.

Esta nueva versión de 'Sentido y sensibilidad' viene de la mano de Oakley, la directora de 'Blue Jean', con Diana Reid al mando del guion. Cuenta con Daisy Edgar-Jones como Elinor Dashwood, Esmé Creed-Miles como su hermana Marianne y Caltriona Balfe, que ya ha dejado atrás 'Outlander' como su madre, la señora Dashwood.

Para completar el reparto tenemos a Frank Dillane, George McKay, Fiona Show, Herbert Nordrum y Bodhi Rae Breathnach. 'Sentido y sensibilidad' también tiene a favor que está producida desde Working Title y Focus Features, que en su día se encargaron de la 'Orgullo y prejuicio' de Joe Wright y les quedó una película redonda.

Eso sí, esta nueva 'Sentido y sensibilidad' lo tiene complicado para medirse con su mayor predecesora: la película de 1995 guionizada y protagonizada por Emma Thompson y dirigida por Ang Lee. Pocas adaptaciones han conseguido captar la esencia de las novelas de Austen con tanta cercanía y corazón, además de que contó con un reparto estelar encabezado por Kate Winslet, Hugh Grant y Alan Rickman.

Para muchos fans de Austen, es la versión de 'Sentido y sensibilidad' que seguimos teniendo más presente en nuestro imaginario. El tráiler de la película de 2026 ya nos promete un enfoque sensible y delicado, aunque un tanto apagado y desaturado... Pero tiene una sombra muy larga de la que desmarcarse.

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