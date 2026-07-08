Ninjas y dinosaurios se enfrentan a muerte en un Japón alternativo. El nuevo anime del director de 'The Apothecary Diaries' promete ser una locura divertidísima

La Anime Expo 2026 nos ha dejado una multitud tremenda de anuncios, entre nuevos proyectos como la película de 'Solo Leveling' o la ventana de estreno para la segunda temporada de 'Tragones y Mazmorras'. Pero también ha habido espacio para animes completamente nuevos, y 'Jurassic Shadows' tiene una premisa loquísima y un primer adelanto que promete tenernos enganchados.

¿Qué más se puede pedir?

'Jurassic Shadows' se ambienta en un Tokio alternativo en 2029, en el que resulta que los dinosaurios consiguieron sobrevivir a la extinción mezclándose con los humanos. Así que ahora hay híbridos de humano y dinosaurio que se camuflan en la sociedad y empiezan a cazarlos para destruir a la humanidad, y los únicos que pueden enfrentarse a ellos son un clan de ninjas con poderes.

Ya se ha dejado ver un primer tráiler, y la verdad es que 'Jurassic Shadows' tiene una pinta, cuanto menos, curiosa. La animación corre a cargo de Cannon Code, un estudio bastante nuevo y que lleva 'Jurassic Shadows' como su primera gran carta de presentación, pero tiene como respaldo a Norihiro Naganuma, el director de la primera temporada de 'Los diarios de la boticaria'.

Naganuma tiene una larga carrera como animador y director, así que ya da mucha confianza que 'Jurassic Shadows' le tenga al frente. Como guionista tenemos a Kenta Ihara, otro veterano de la industria que ha trabajando en 'Vinland Saga', 'Saga of Tanya the Evil' o 'Sentenced To Be A Hero'.

Por el momento, además de este primer tráiler y el poster promocional, no hay más información sobre 'Jurassic Shadows'. Pero viendo que el anime anda bastante avanzado, seguramente podamos esperar su lanzamiento de cara a 2027 y nos vayan llegando más pinceladas de información a lo largo del año.

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