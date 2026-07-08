La película de 'Avatar' adelanta su estreno casi 3 meses. El tráiler de 'The Last Airbender' brilla con luz propia, pero parece que Paramount no tiene demasiada fe en Aang

Está siendo un momento complicado para los fans de 'Avatar: La leyenda de Aang'. Por un lado, la segunda temporada del live action de Netflix no ha tenido una acogida demasiado espectacular, y por otro la película con Aang y compañía como adultos se filtró al completo el pasado abril.

En Paramount les ha costado reaccionar, pero ya han conseguido retomar el rumbo y se ha confirmado que 'Avatar Aang: The Last Airbender' se estrena este mismo mes.

Un estreno complicado

De entrada, ahora sabemos que la película se llama oficialmente 'Avatar Aang: The Last Airbender', reafirmando que es una historia ya como Aang en su prime como Avatar... y también nos da pistas sobre la trama. Porque, si nos fiamos del tráiler que se ha desvelado, aparece otro maestro del aire que, al igual que Aang, sobrevivió al genocidio que terminó con su pueblo.

Hasta el momento solo habíamos tenido algunos vistazos muy limitados a 'Avatar Aang: The Last Airbender', pero el tráiler que ha desvelado Paramount es absolutamente mágico y se nota que en Avatar Studios han puesto muchísimo mimo a la película. La franquicia luce mejor que nunca en cuanto a calidad visual, aunque sí que es cierto que se ha apostado más por un estilo anime que por el toque cartoon que siempre ha acompañado a la serie.

Desde Paramount+ también han confirmado que 'Avatar Aang: The Last Airbender' se estrenará en la plataforma de streaming este mismo mes: el próximo 25 de julio. La película se adelanta casi tres meses a su estreno original, que estaba planeado para octubre... Pero no tengo muy claro que sea una buena noticia.

Por un lado, la película ya se ha filtrado al completo y desde hace meses hay todo tipo de videos y spoilers pululando por la red. Por otro, parece que apenas se está haciendo promoción de un proyecto tan monumental como este, que encima llega para celebrar los 21 años de la serie. Además, 'Avatar Aang: The Last Airbender' se estrena justo entre dos de los mayores estrenos del mes, 'La Odisea' de Christopher Nolan y 'Spider-man: Brand New Day', con lo que igual la atención del público anda un poco dividida.

Esperemos que Aang no termine de hundirse. Aunque, por el momento, parece que los demás proyectos de la franquicia siguen en marcha. 'Avatar: Seven Havens' será la próxima serie de la saga, y Bryan Konietzko, el co-creador de Aang, ya nos adelantó que podemos esperar más anuncios de cara a la San Diego Comic Con. Toca estar pendientes.

En Espinof | Las 9 mejores películas de animación de 2026... hasta ahora

En Espinof | La serie animada que debes ver si te ha gustado 'Avatar'. Una épica de fantasía disponible en Netflix de los creadores de 'La leyenda de Aang'



