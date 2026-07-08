"Esta es la última vez de muchas cosas": 'La Revuelta' de David Broncano dice adiós a su casa de los últimos 5 años

Estamos ya en julio —julio de Mundial, además— y son muchos los programas que empiezan a despedirse de su audiencia. Algunos quizá no regresen, otros sí lo harán, aunque con ajustes para encarar la próxima temporada. Ese es el caso de 'La Revuelta', el espacio de David Broncano, que obtuvo su renovación por parte del ente público hace unos meses y ahora se prepara para cambiar de escenario: no de cadena, donde seguirá en el access time de La 1, pero sí de lugar de grabación cinco años después.

Rumbo al Teatro Albéniz

El anuncio llegó de la mano de Jorge Ponce, codirector y productor ejecutivo del formato, además de colaborador habitual. En la recta final del programa emitido este martes, 7 de julio, Broncano conectó con él a pie de calle, en una de sus secciones habituales. Fue entonces cuando Ponce reveló el plan para el próximo curso: "Esto es la última calle de verdad. Porque el año que viene nos vamos a un teatro, nos vamos al Teatro Albéniz. Todo esto es la última vez", reveló despidiéndose del lugar. Un cambio que marca el cierre de una etapa y abre otra con nuevas posibilidades para el show.

Antes del Teatro Príncipe Gran Vía, La Revuelta, entonces La Resistencia, se grabó en el cercano Teatro Arlequín

La Revuelta se ha estado grabando desde su estreno en La 1 en el Teatro Príncipe Gran Vía, el mismo escenario donde también se registró 'La Resistencia' entre 2021 y 2024 para Movistar Plus. Conviene recordar que esta no será la primera vez que el proyecto de David Broncano cambia de ubicación. Su propuesta de humor y entrevistas arrancó en 2018 teniendo su centro de operaciones en el histórico Teatro Arlequín, en la calle San Bernardo —a pocos metros de Gran Vía—, con un aforo de 350 butacas que pronto se quedó corto. Ese crecimiento motivó su traslado en 2021 al Príncipe Gran Vía, con capacidad para unas 600 personas, un salto que permitió ampliar público y ambición, lo mismo que posiblemente estén buscando yéndose hasta el Teatro Albéniz.

Y es que, aunque no se ha comunicado una razón oficial para el cambio de escenario, sí puede apuntarse un dato relevante: el Teatro Albéniz, situado en la calle de la Paz, a unos 600 metros del Teatro Príncipe Gran Vía, ofrece un aforo notablemente mayor. Su sala principal puede acoger hasta 898 espectadores, casi 300 más que el espacio donde La Revuelta se ha venido grabando hasta ahora. Este salto de capacidad encaja con la evolución del proyecto y con la intención del equipo de seguir ampliando su presencia pública y su dimensión como espectáculo en directo. ¿Te gusta el cambio?

Imagen | La Resistencia (2021)

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