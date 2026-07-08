Venezuela tuvo todo para triunfar con una cinta de terror de zombies, pero tuvo la mala suerte de toparse con la peor de las censuras: "Dondequiera que apuntes tu cámara, eso es lo que ves"

Hablar de cine hecho en América Latina es tener presente que, en países como México reina la comedia y de la línea del Ecuador hacia la tierra del fuego, son las historias entrañables y crudas las que más se dan en aquella región, sin embargo, cuando de ciencia ficción se trata, pocas producciones han dado tanto de que hablar como aquella con la que Venezuela prometía ser un referente en el género de los zombies.

Dirigida por Flavio Pedota, 'Infección' narra el brote de un nuevo virus de rabia en Caracas y la travesía de un padre que intenta rescatar a su hijo en medio del caos, una premisa que combina terror clásico con una lectura social muy reconocible para cualquier venezolano.

La cinta, coproducida con México, logró financiarse mediante una campaña en Kickstarter que superó su meta de 15 mil euros gracias al respaldo de 166 patrocinadores, y viajó con éxito por festivales como el de Guadalajara, Sitges, Fantaspoa y Popcorn Frights. Sin embargo, su historia terminó marcada no por el reconocimiento internacional, sino por la censura de su propio país.

Una historia de terror con demasiado parecido a la realidad

Para el propio director, su película es un retrato de la realidad del país: se va la luz, hay escasez en los comercios, se ven vallas publicitarias entre las ruinas de la ciudad que hablan de un logro de la revolución bolivariana y grafitis que llaman dictador a Maduro, cosas que normalmente se ven en Venezuela porque ahí filmó sobre la nación y su estado en aquel entonces.

"Dondequiera que apuntes tu cámara, eso es lo que ves", afirmó el director para Caracas Chronicles cuando el organismo estatal de cine decidió censurar la película, pero no tanto por la trama zombi o la violencia, sino las escenas en las que el chavismo niega que esté ocurriendo una plaga, tal como ha negado otras tragedias reales.

Sin embargo, aunque el cine venezolano haya girado históricamente en torno al crimen, la pobreza y el amor, con la llegada del chavismo y el deterioro del país surgió toda una producción de terror nacional, de la que "Infección" forma parte junto a otras cintas centradas en el folclore local.

A diferencia de esas producciones de fantasmas y leyendas rurales, el filme de Pedota optó por acercar el horror a la vida cotidiana urbana, con un monstruo que no es sobrenatural sino humano, hambriento y desesperado, tal como ocurre en el propio país.

El veto que le dio la razón a la película

El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) nunca prohibió la cinta de forma explícita, pero tampoco le otorgó el Certificado de Obra Terminada necesario para estrenarla en salas venezolanas, un trámite que se extendió durante más de nueve meses sin resolución. Pedota relató que el organismo exigió ver la película en tres ocasiones distintas, entre departamento de desarrollo, vicepresidencia y directiva completa, y que finalmente se alegó que el propio ministro debía revisarla, cosa que nunca sucedió pese a los cambios de gestión.

El director denunció además que se le pidieron permisos que no contempla la ley cinematográfica, incluyendo autorizaciones sobre el uso de uniformes policiales en pantalla, en lo que describió como una estrategia deliberada de dilación.

Ante el bloqueo oficial, el equipo optó por la resistencia civil: en enero de 2020 organizó proyecciones independientes en ciudades como Mérida, Maracaibo, Barquisimeto y Caracas, incluida una función en la Plaza Alfredo Sadel, como acto de desafío frente a la censura. Pedota resumió su frustración señalando que era doloroso ver vetada una obra en la que había trabajado cinco años, y calificó lo ocurrido como un insulto a la inteligencia y una pérdida de la libertad de expresión.

Mientras tanto, la cinta sí llegó a estrenarse comercialmente en países como Perú, Colombia, Chile, Argentina, México y Brasil, además de distribuirse en plataformas digitales en España.

La paradoja final de 'Infección' es que su censura terminó siendo la prueba más contundente de aquello que denunciaba: una película de zombis que ni siquiera necesitó forzar el simbolismo, porque el propio Estado, al negarse a mostrarla, confirmó que temía menos a los muertos vivientes que a un espejo demasiado fiel de su realidad.

Actualmente, 'Infección' se encuentra disponible en Mubi.

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