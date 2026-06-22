México se mete de lleno al mundo del anime con un proyecto que combina mambo y la acción futurista al puro estilo de 'Cowboy Bebop'

Latinoamérica se ha convertido muy lentamente en el punto de atención de los amantes de la animación, y no es para menos: después de que un estudio en Perú presentara su anime inspirado en la mitología andina y que una cinta mexicana de stop-motion se convirtiera en todo un suceso en la taquilla de su país, México vuelve a marcar la pauta con la presentación de un anime futurista.

Desde Yucatán, México, llega una propuesta que está llamando la atención de la comunidad animada internacional: 'Tiempos Híbridos', un proyecto de animación 2D independiente que mezcla ciencia ficción tropical, estética shōnen y la energía del mambo para construir un universo propio, visceral y profundamente latinoamericano.

Dirigido por Beto Irigoyen y desarrollado por KERO Collective, el proyecto narra las aventuras de un joven que, junto a sus amigos científicos, forma un grupo de resistencia que busca regenerar los ecosistemas de un planeta amenazado por una corporación interplanetaria neo-colonial, todo ello desde una visión sci-fi latinoamericana e indígena del futuro.

La propuesta, que ha despertado comparaciones con 'Cowboy Bebop' por su fusión entre acción futurista y música de alto voltaje, se perfila como una de las apuestas más originales del anime independiente en habla hispana.

Una idea nacida de una canción y cuatro meses de ahorros

La historia de 'Tiempos Híbridos' comenzó en 2017, cuando la letra de la canción del mismo nombre del músico mexicano Rockdrigo González se instaló en la cabeza de Beto Irigoyen y empezó a disparar imágenes y conceptos de lo que hoy es el proyecto. Esa letra, que habla de globalización e identidad mexicana con toques de ciencia ficción (evocando nopales automáticos, charros cibernéticos y sarapes de neón) se convirtió en el ADN visual y temático de la serie.

En 2020, un grupo de colegas y amigos se unieron para crear KERO Collective, un colectivo que les ayudara a demostrar sus habilidades como artistas y su visión como equipo, y decidieron que 'Tiempos Híbridos' podría ser una excelente manera de mostrar su talento. Lo que siguió fue un proceso intenso y vocacional: cuatro meses de trabajo a tiempo completo viviendo de sus ahorros para avanzar la preproducción del opening.

El proyecto está ambientado en el año 3000, en el planeta Trappist, y sigue a una banda de rebeldes que lucharán por proteger los ecosistemas de su mundo de una corporación neo-colonizadora a la que alguna vez pertenecieron. La serie es totalmente inspiración de los animes de los 90 a los 2000, aquellos que pasaban en México a través de Azteca 7 como 'Digimon', 'Dragon Ball Z' y 'Sailor Moon', que son sus más grandes referencias para el opening.

Esa herencia se hace visible en la energía del adelanto del anime: 180 segundos donde el mambo, los colores tropicales y la animación fluida conviven con el pulso frenético del anime de acción, generando una pieza que varios espectadores han calificado espontáneamente como un cruce entre Bebop y la cultura mesoamericana.

Kickstarter superado: más de medio millón de pesos recaudados

La campaña de financiamiento colectivo en Kickstarter tuvo lugar del 18 de junio al 18 de julio de 2021, y contó con 500 patrocinadores que contribuyeron 566,494 pesos mexicanos, superando la meta original de 460,000. Esa cifra equivale a unos 25,000 dólares estadounidenses, la cantidad mínima que el equipo estimó necesaria para pagarle a todos los artistas que hasta ese momento habían trabajado por amor al proyecto.

El plan a largo plazo de KERO Collective es que el opening sirva como carta de presentación ante plataformas de streaming como Netflix y HBO, a las que esperan presentar un pitch completo de la serie. El creativo Betotl Irigoyen ha mencionado que le gustaría trabajar las historias de 'Tiempos Híbridos' con la escritora Gabriela Damián Miravete (narradora y ensayista) y el guionista Humberto Cervera para construir un pitch sólido para los servicios de streaming.

Con un universo conceptualmente rico, un equipo con experiencia en las grandes ligas de la animación y un respaldo comunitario que superó expectativas, 'Tiempos Híbridos' se posiciona como el proyecto que podría demostrar que el anime latinoamericano tiene algo muy propio (y muy poderoso) que decirle al mundo.

Fotos de Kickstarter

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