Sólo 8 episodios y número 1 en 75 países. La miniserie de Netflix con la estrella de la película de ciencia ficción más grande de la historia

Hace apenas unas horas os hablaba del nuevo gran éxito cinematográfico de Netflix, pero es que la plataforma también ha conseguido un triunfo histórico con su nueva miniserie de suspense protagonizado por Sam Worthington, el inolvidable Jake Sully en la saga Avatar. Tanto es así que 'Te encontraré' es ya número 1 de Netflix en 75 países.

'Te encontraré' cuenta la historia de David Burroughs, un hombre que ha sido injustamente condenado a cadena perpetua por el asesinato de su hijo Matthew. Tras cinco años entre rejas, David recibe una información por parte de su excuñada que apunta a que Matthew podría seguir todavía vivo.

Harlan Coben es la mejor arma secreta de Netflix

Detrás de 'Te encontraré' tenemos a Harlan Coben, un escritor que ya ha dado muchas alegrías a Netflix con anteriores adaptaciones de novelas suyas. Una de las principales particularidades de la miniserie de 8 episodios que ahora nos ocupa es que se trata de la primera que hace la plataforma que transcurre en Estados Unidos.

Con un reparto repleto de rostros conocidos más allá de Worthington, ya que en ella también participan Britt Lower ('Separación'), Madeleine Stowe, Milo Ventimiglia, Chi McBride o Erin Richards, 'Te encontraré' ha conseguido un éxito fulminante en Netflix. De hecho, esos 75 números 1 podrían no ser su techo, pues empezó estando en lo más alto en 57 territorio y luego ha ido mejorando esa cifra.

Eso sí, la prensa especializada no ha quedado especialmente contenta con ella, pues es cierto que consigue un 65% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, pero eso la sitúa por debajo de varias adaptaciones de la obra de Coben. Por ejemplo, 'Engaños' logró un 72%, mientras que 'En fuga' se fue hasta un 82% y 'Quédate a mi lado' marca un 92%.

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