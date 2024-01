El arma secreta de Netflix para hacer miniseries de éxito que ha sido infalible hasta ahora. Amazon Prime Video intentó replicarlo y fracasó de forma miserable

El primer gran éxito de Netflix en 2024 ha sido 'Engaños', una miniserie de suspense que llegó a la plataforma el 1 de enero y que está arrasando en audiencias, logrando incluso destronar a 'Berlín'. Eso sí, el enorme triunfo de 'Engaños' no viene de la nada y es fruto de una estrategia que la plataforma puso en marcha en 2018 y que le ha dado infinidad de alegrías desde entonces.

Si os recuerdo que en 2018 se estrenaba 'Safe', una miniserie protagonizada por Michael C. Hall, en algunos casos quizá como mucho os suene que exista. Sin embargo, su buena acogida resultó clave para que Netflix llegase a un acuerdo por 5 años con el escritor Harlan Coben para adaptar 14 novelas suyas. 'Engaños' es la séptima en ver la luz.

Una apuesta triunfal

Ese histórico acuerdo empezó a dar sus frutos en 2020 con el estreno de 'No hables con extraños', un thriller encabeza por Richard Armitage que no batió ningún récord, pero sí que funcionó bastante bien en audiencias. Luego llegaron la polaca 'Bosque adentro', la española 'El inocente', la francesa 'Por siempre jamás' o la británica 'Quédate a mi lado'. Todas ellas bien recibidas, especialmente esta última, lanzada el 31 de diciembre de 2021.

Esa apuesta internacional fue algo buscado desde el primer momento, pues el propio Coben comentaba en 2022 que "en realidad, mis libros se venden mejor en otros países que en Estados Unidos, así que querían hacer uno en Francia y otro en Inglaterra, y creo que fueron ellos -quizá fui yo- quienes tuvieron la idea de hacer un acuerdo global. Yo estaba abierto a ello, no soy un escritor que piense que las adaptaciones deban ceñirse servilmente a los textos, así que me pareció genial trasladar las historias al norte de Inglaterra o a Barcelona o a Varsovia, o a cualquier otro lugar. Creo que enriquece la historia y me pareció creativamente convincente".

También en 2022 se estrenaba la miniserie polaca 'Ni una palabra'. Otro éxito, pero que se quedaba por debajo del conseguido por 'Quédate a mi lado' apenas unos meses antes. Sin embargo, en Netflix estaban encantados con los resultados, por lo que en octubre de ese año llegaron a un acuerdo para prolongar su vínculo con Coben por tres años más.

El monumental éxito de 'Engaños' le ha dado la razón una vez más a Netflix, pero los planes de la plataforma van a ir un paso más allá. Y es que hasta ahora todas eran miniseries y realizadas fuera de Estados Unidos, estando previsto que eso cambie con el que podría ser uno de los próximos grandes bombazos de la plataforma: la adaptación de la saga de Myron Bolitar

El propio Coben ha descrito a la franquicia de Myron Bolitar como su "posesión más preciada", pero está contento de que sea Netflix la encargada de adaptarla. Teniendo en cuenta que la saga cuenta con más de 10 novelas, los ejecutivos de la plataforma deben estar salivando ante la posibilidad de uno de esos éxitos que hacen historia.

Eso sí, no existe ninguna garantía de que eso vaya a suceder, y el mejor ejemplo de ello lo tenemos con la intentona de Amazon de subirse al carro de Harlan Coben con 'El Refugio'. Adaptación de un spin-off de la saga Myron Bolitar, 'Refugio' llegó a Prime Video en agosto de 2023 y apenas tres meses después fue cancelada sin piedad.

El fracaso de 'El Refugio' plantea la duda de si simplemente Amazon no supo vender lo que podía parecer un éxito seguro o si simplemente hay algo que está haciendo realmente bien Netflix en el caso de las adaptaciones de Harlan Coben.

Lo que sí está claro es que lo que Netflix etiqueta como Colección Harlan Coben -poca broma para que tenga hasta su apartado propio- va a seguir creciendo a buen ritmo. Y si hasta ahora siempre le ha ido a la plataforma, no hay motivo para pensar que eso vaya a cambiar. De hecho, 'Engaños' ha sido, con bastante diferencia, el mayor éxito de esta apuesta suya y perfectamente podrían superarla.

