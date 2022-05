La miniserie polaca que está triunfando en Netflix es un thriller que se ve de una sentada

Netflix parece haber encontrado a su propio Stephen King en Harlan Coben. El escritor de novela negra ya ha contado con varias adaptaciones en la plataforma, de procedencia también muy variada: 'Safe' (Reino Unido), 'Bosque adentro' (Polonia), 'No hables con extraños' (Reino Unido), 'El inocente' (España), 'Por siempre jamás' (Francia) y 'Quédate a mi lado' (Reino Unido). A estos títulos se suma 'Ni una palabra', que está causando furor desde su estreno en la plataforma.

No sin mi hijo

La historia de 'Ni una palabra' transcurre en una urbanización rica polaca, donde un matrimonio tiene que enfrentarse a la repentina desaparición de su hijo Adam. A partir de ahí se irá profundizando en la red de personajes implicados en el suceso: desde la policía hasta los propios amigos del chico, sus familiares, la gente de los locales que frecuentaba y una misteriosa pareja de asesinos cuyos crímenes no tienen nada que ver con esto... o quizá sí.

Estamos ante un thriller muy en la línea de otras adaptaciones del mismo escritor. A Coben le gusta entrelazar tramas que a priori van en paralelo y meter contínuos giros de guión para que haya sorpresas constantemente y el espectador nunca sepa por dónde van a ir los tiros. Algo que facilita el visionado del tirón de sus seis capítulos de 50 minutos cada uno.

En esta miniserie, además, se tocan temas que están muy de actualidad como el uso de nuevas tecnologías y la responsabilidad moral que suponen (¿es ético utilizarlas para controlar a tus hijos aunque te digas que es "por su propio bien"?), acoso escolar, consumo de drogas entre los jóvenes... y la gran pregunta que nos deja al final: ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar por tus hijos?

Una propuesta genérica

Si bien esta serie cumple su cometido como el producto que pretende ser, un thriller entretenido de consumo rápido (y tan rápido, teniendo en cuenta el contrato de Netflix con el autor de adaptar 14 de sus novelas en 5 años), a veces se echa en falta algo que vaya un poco más allá. No en el sentido de transcendente pero sí que es cierto que la miniserie no brilla con luz propia ni entre otras adaptaciones del autor ni entre otras propuestas del mismo género.

Pese a contar con un buen ritmo en general, no logra que acabes simpatizando con los personajes y que te intereses por ellos más allá de su implicación en la trama de intriga. Lo cual no es un problema, si solo se busca un misterio para amenizar la tarde pero, desde luego, no esperéis algo en la línea de 'Bron/Broen' o 'Broadchurch' porque no lo encontraréis.

Como curiosidad, la serie comparte personajes con la otra miniserie polaca que adapta Coben ('Bosque adentro') aunque no es necesario haberla visto para entender la historia que nos ocupa.

'Ni una palabra' es la nueva miniserie polaca de Netflix (país que le está dando éxitos inesperados a la plataforma como 'La fierecilla indomable', 365 Días y su secuela) que gustará a los fans del thriller, en especial si ya conocen alguna de las adaptaciones de las obras de Coben.