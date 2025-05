El nuevo anime del que todos hablan no viene de Japón: es una producción peruana que nos adentra al mundo de los dioses andinos

En los últimos años, el anime se ha convertido en un fenómeno global que, después de su auge en el papel como mangas ha pasado a las pantalla de la televisión, sin embargo, un fenómeno sumamente curioso ha dejado ver que dejó de ser una expresión cultural exclusivamente japonesa, y un ejemplo de ello es 'Apukunapa Kutimuyñin', un proyecto de anime peruano que ha captado la atención en internet por su enfoque único y su representación de la cultura andina.

'Apukunapa Kutimuyñin', que en quechua significa "El regreso de los dioses", es una serie animada que combina elementos de la mitología andina con técnicas de animación inspiradas en el anime japonés. El proyecto ha sido desarrollado por un equipo de artistas peruanos que buscan rescatar y difundir las tradiciones ancestrales de los Andes a través de una narrativa contemporánea y visualmente atractiva.

Con apenas un adelanto oficial, la serie ha ganado popularidad en redes sociales y plataformas de video, donde los avances y clips compartidos han generado entusiasmo entre los espectadores, tanto en Perú como en otros países de América Latina, uno de los más importantes mercados del anime a nivel internacional.

El equipo que llevó a cabo la producción de este anime está encabezado por Omar Vallejos, que desarrolló esta historia como parte de sus estudios en la maestría en la Universidad de las Artes de Kioto, en Japón, además, destaca la participación de Sol Ferrari, directora de animación, con quien encabezó un equipo multicultural con miembros de otros países, que van desde Uruguay y Argentina, hasta Colombia, México y Chile.

Pero el equipo que hizo realidad este anime no sólo es talento latino, sino que también recibió apoyo de Kentarō Funai, animador de series de TV japonesas como 'Tower of God', 'Yu-Gi-Oh! Go Rush!!' y 'Classroom For Heroes'; así como de Shusei Fujita del estudio Actas, responsable de series de televisión animadas.

La internacionalización del anime: un fenómeno en expansión

El éxito de 'Apukunapa Kutimuyñin' se enmarca en un contexto más amplio de internacionalización del anime. Según datos recientes, la industria del anime ha experimentado un crecimiento significativo fuera de Japón. En 2023, los ingresos generados por el anime en mercados internacionales superaron por primera vez a los obtenidos en el mercado japonés, alcanzando los 10.565 millones de euros frente a los 9.964 millones en Japón.

En cuanto a mangakas se refiere, España no se queda atrás, y son los nombres de Kenny Ruíz, Luis Montes y Noiry (Marta Salmons) los que más destacan en esta escena, sobre todo por la influencia del shōnen japonés, con una narrativa ágil y acción intensa que tiene a los fans pegados al borde de cada página.

América Latina ha sido una región particularmente receptiva al anime, con una base de fans que ha crecido desde la década de 1970. La llegada de series como 'Heidi', 'Candy Candy' y 'Meteoro' a la televisión abierta marcó el inicio de una relación duradera entre el anime y el público latinoamericano.

En este contexto, proyectos como 'Apukunapa Kutimuyñin' representan una evolución natural, donde los creadores locales no solo consumen anime, sino que también lo reinterpretan y lo adaptan a sus propias realidades culturales, manteniendo la estética y las técnicas del anime, pero sumando elementos autóctonos que enriquecen el panorama de la animación global.

