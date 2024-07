Japón domina las mejores series de 2024. Ni 'True Detective' ni 'La casa del dragón', la serie más valorada del año es un anime

Este año está siendo buenísimo en cuanto a series, y ya empezamos fuerte en enero con la cuarta temporada de 'True Detective'. Con todos los estrenos de ficción que estamos teniendo, sin embargo la serie que se ha coronado como la mejor de todo 2024 está siendo (por ahora) el anime de 'One Piece'.

Top 3 animado y con regusto japonés

Desde IMDb han compartido las diez series mejor valoradas en lo que llevamos de 2024. Y por supuesto que se han colado seriotes como 'The Boys' y 'La casa del dragón', pero el Top 3 ha sorprendido porque está formado por el anime de 'One Piece', 'Shogun' y 'X-Men '97'.

En primer lugar, el anime de Toei Animation se ha ganado el primer puesto con una puntuación de 9,08, siendo la serie mejor valorada de toda la web. Además, 'One Pîece' es la única serie del año con una puntuación total superior a 9 sobre 10.

En segundo lugar, y sin movernos demasiado de Japón, tenemos a 'Shogun' con un 8,79. La serie de Hulu y FX es uno de los grandes bombazos del año que ha encandilado tanto a crítica como público, así que tampoco sorprende del todo su puntuación. Aunque la gran sorpresa la ha dado 'X-Men '97' con un 8,62 que le ha valido el tercer puesto en la lista, lo que la reafirma como una de las mejores producciones recientes de Marvel y un exitazo para el mundo de la animación.

En cuarto puesto tendríamos a 'The Bear' con un 8,59 y en quinto a 'Fallout' con un 8,54. Para completar el Top 10 de seriotes del año también les siguen 'The Boys', 'La casa del dragón', 'True Detective', 'One Day' y 'The Gentlemen'.

