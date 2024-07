'La casa del dragón' (1x05) - Reformas castellanas y dioses muertos en un sólido, pero anticlimático, episodio

Nuevo lunes y la resaca del fútbol no nos impide el disfrutar de un nuevo episodio de 'La casa del dragón'. La serie de HBO supera ya el ecuador de su temporada 2 y lo hace con una hora algo más tranquila de lo que, incluso, nos tiene acostumbrados. Pero eso no implica que no hayan pasado cosas tras la batalla de la semana pasada. Vamos a ello.

A partir de aquí, spoilers de 'Regente', el episodio 2x05 de 'La casa del dragón'.

Moral baja

Como bien vimos en la promo, 'Regente' arranca con el desfile de la victoria más triste que uno puede imaginar en Poniente. La idea —de Criston (Fabien Frankel), sin duda— de pasear la cabeza de la "dragona traidora" Maleys por Desembarco del Rey es encontrada con poco más que desolación por los habitantes de la ciudad, quienes ya están hastiados de una situación de guerra que solo les está reportando hambre y fruta podrida y para los que la visión de un dragón muerto es un mal presagio.

Situación de descontento que parece que será aprovechada por un bando que no puede competir en cuanto a propaganda (sobre todo porque, como veremos en el episodio, su fama solo va a ir a peor). El caso es que en lo que vamos viendo a la gente abandonar la ciudad, incluyendo a Hugh Martillo (Kieran Bew), Mysaria (Sonoya Mizuno) tiene su propio plan para ganar el populacho capitalino... o al menos eso parece.

Mientras, en la Fortaleza Roja tenemos cierto vacío de poder en lo que un desfigurado y agónico Aegon yace en cama totalmente roto y abrasado. Si en algún momento Alicent (Olivia Cooke) pensó que tendría una oportunidad de asumir la regencia, se equivocaba. El consejo no lo tiene tan claro y Aemond es la opción más viable. En pocos minutos se ve sin los apoyos de sus más cercanos aliados, incluyendo Ser Laris (Matthew Needham) y Cole.

Al otro lado del mar tampoco parece que a Rhaenyra (Emma D'Arcy) le vaya mejor. La muerte de Rhaenys (Eve Best) y su dragona ha sido un duro golpe pero el duelo parece que se ha reservado únicamente para su marido Corlys (Steve Touissaint). Esta baja es uno de los pocos apoyos claros que tenía en su propio consejo, quien ante el dominio de los verdes sobre el continente no duda en poner sobre la mesa el hecho de que las mujeres no están hechas para librar guerras.

En Nido de Águilas, Lady Jeyne Arryn está algo decepcionada por los dragones infantiles que ha recibido. Afortunadamente, encuentra en Rhaena alguien a la que también están haciendo de menos. Por otro lado, viajamos también por primera vez en la serie a Los Gemelos, donde Jacaerys logra convencer a los Frey de que se unan a la bandera... a cambio de Harrenhal.

La maldición de Harrenhal

Hablando de Harrenhal, Daemon (Matt Smith) sigue en su propia película de fantasmas que ahora, aparentemente, incluye escenas de sexo con su propia madre. Por si teníamos dudas por su tibieza en estos episodios, parece cada vez más claro que quiere el trono para él mismo... otra cosa es que pueda, siquiera, lograr aliados para guarnicionar el gigantesco castillo.

Ahí tenemos la negativa de los Bracken, quienes aseguran que prefieren ser quemados vivos. Ante esto, el "llámame rey pero no consorte" sugiere que los Blackwood persuadan de algún modo (guiño guiño) para lograr la lealtad de sus rivales. Claro, eso se entiende por arrasar y llevarse consigo mujeres y niños. El problema es que lo han hecho llevando los estandartes del bando negro.

Esto ha puesto en pie de guerra a los diversos señores del Tridente. Estos, enfurecidos, dan una advertencia: los dioses, nuevos y antiguos, vigilan muy de cerca las Tierras del Rio. Un nuevo mal presagio para un Daemon cuyas charlas con la misteriosa Alys Ríos no le están, desde luego, animando con sus planes... ese, de hecho, "morirás aquí" del episodio 2 parece cada vez más probable.

El episodio termina con un punto de optimismo para los negros. En lo que Rhaenyra está repasando historias valyrias, Jace llega con un plan. El problema es que dragones tienen, pero faltan jinetes. Y, si bien parece que no quedan Targaryen desocupados... la gracia es que puede ser gente que lleve su sangre y no tienen por qué apellidarse Targaryen. Comienza la búsqueda de las Semillas de Dragón.

Termina así un capítulo de 'La casa del dragón' que se antoja algo anticlimático... sobre todo teniendo en cuenta de dónde veníamos. Un episodio muy de colocar cosas pero que, reconozco, es un poco café para muy cafeteros debido a que no es un episodio que nos ofrezca demasiada chicha. Interesante, sí, pero flojo.

