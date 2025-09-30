No me esperaba pasármelo tan bien con 'Chad Powers'. Glen Powell protagoniza en Disney plus una comedia tan tonta como divertida

Hay muchísimos elementos con los que se nota, se siente, que el espíritu de comedia tonta está presente en los seis episodios de 'Chad Powers'. Se ve que Glen Powell ('Twisters') y Michael Waldron ('Loki') han venido a divertirse en esta nueva serie de Disney+.

Basado en el personaje del jugador de fútbol Eli Manning, la serie nos lleva al mundo del fútbol americano universitario. Sin meternos en muchos detalles de trama, simplemente comentaré la premisa: tras una cagada monumental, el prometedor quarterback Russ Holliday pasa de estrella del deporte a estrellado. Años después, intentará tener una segunda oportunidad con una identidad y aspecto nuevo.

Go Catfish

Ya ese aspecto de "aquí hemos venido a jugar y divertirnos" del dueto creador de la serie se ve desde los primeros compases. El mero hecho de que el equipo en el que acaba sea los "Catfish", que no solo es el nombre de un pez sino también se usa para definir a impostores, hace que del chiste (quizás demasiado) obvio. Ni qué decir sobre el nombre del personaje, de una ocurrencia similar a cuando Homer Simpson pasó a llamarse Max Power.

El origen del personaje de Chad Powers es una pieza televisiva en la que Eli Manning se "infiltra" en las pruebas de un equipo de fútbol universitario. En cierta medida, el pasar ese concepto a un formato más largo es lo causante de los mayores peros de la serie. La simpleza de ello no termina de ser suficiente como para sostenerse por sí mismo.

Porque lo que uno se encuentra viendo 'Chad Powers' es, básicamente, lo que se espera de esta premisa/argumento. No van a reinventar la rueda en una historia de presunta superación, de batallar sus propios demonios y reconciliarse consigo mismo... a través de una personalidad nueva. A través de la cual, de paso, se conocerá mejor.

Ahí ya está el hecho de que compres o no. La simpleza general, junto a algunas decisiones creativas, pueden lastrar demasiado el resultado y echar para atrás al espectador que busque algo más complejo o de humor más inteligente. En lo personal, hubiera agradecido que la persona de Chad Powers fuese menos caricaturesco o que su alter ego fuese menos odioso.

Evidentemente, se van añadiendo alguna que otra capa en lo que la serie avanza e incluso tenemos alguna escena intensa pero, por lo general, sigue con un guion bastante formulario pero que funciona. Sinceramente, y en definitiva, yo me lo he pasado bien viendo 'Chad Powers'. Es una comedia tonta con cierto cinismo pero, por lo general, bastante blanca. Algo que simplemente busca divertir y entretener y, en mi caso, lo ha logrado.

