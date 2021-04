Las mejores 13 series recientes basadas en libros y cómics para celebrar Sant Jordi enganchados a la tele

Quién sabe si por escasez de ideas o por el filón que supone adaptar a televisión una novela superventas, el caso es que cada vez son más las series que nacen a partir de un libro.

Miniseries en algunas ocasiones, sagas completas convertidas en temporadas en otras, y adaptaciones con más o menos fiabilidad, el caso es que al navegar por las plataformas, un considerable porcentaje de la ficción que vemos en sus catálogos proviene de la literatura.

Si eres de los que prefieres celebrar el día del libro frente a la tele, aquí tienes 13 propuestas imprescindibles de series y miniseries recientes basadas en novelas y cómics. Eso sí, que no te pueda la pereza, ¡y échale un ojo al original antes!

Juego de tronos (Game of Thrones)

Si queda alguien en este planeta que no haya visto la adaptación de HBO de la saga de George RR Martin, que tire la primera piedra. Cuando 'Juego de Tronos' fue avanzando hasta alcanzar el punto en el que estaba el autor de los libros, sus creadores tomaron la drástica decisión de continuar de manera libre (aunque Martin intervino en el guión) así que, si eres de los que reniegan del final, siempre podrás resarcirte cuando, un siglo de estos, salga al mercado 'Vientos de invierno'.

El cuento de la criada (The Handmaid's Tale')

A punto de estrenarse, también en HBO, la cuarta temporada, no es mal momento para recordar que la primera entrega de 'El cuento de la criada' protagonizada por Elizabeth Moss estaba basada en el libro homónimo de Margaret Atwood. Desde entonces, al igual que ha sucedido con 'Juego de tronos', la distopía de Gilead se ha ido prolongando según el criterio de los guionistas.

Big Little Lies

Igual que con 'El cuento de la criada', el libro de Liane Moriarty que da nombre a esta serie también termina al final de su primera temporada. La productora de Reese Witherspoon llevó entonces a cabo una brillante adaptación, que durante su segunda entrega fue decayendo (y eso que contaba con la mismísima Meryl Streep como gran baza). A finales de 2020 se habló de que 'Big Little Lies' podría tener incluso una tercera temporada, pero aún no parece haber nada confirmado. De momento, puedes ver las dos primeras temporadas en HBO.

Fariña

Toda la polémica que rodeó la salida al mercado del libro de Nacho Carretero (editado por Libros del K.O.), secuestro judicial incluído, sin duda sirvió para, al cabo del tiempo, crear un gran hype alrededor de la serie. Con Javier Rey en el papel de Sito Miñanco, 'Fariña' narra magistralmente la historia real del grupo de narcos que controlaba la droga en Galicia durante los años 80 y 90. Consta de una única temporada, disponible en Netflix y AtresPlayer.

The man in the high castle

Tanto la novela de Philip K. Dick (escrita en 1962 pero con unos planteamientos que siguen de rabiosa actualidad) como la serie de Amazon Prime Video parten de la misma ucronía: ¿y si los nazis hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial? Con esta premisa, imposible al menos no sentir curiosidad por la historia... aunque se trata de una adaptación con bastantes libertades, lo cierto es que 'The man in the high castle' se ha posicionado como una de las series más valientes de la platafoma de Jeff Bezos.

Mozart in the Jungle

La serie de Gael García Bernal y Lola Kirke, que consta de cuatro temporadas, es una joyita escondida dentro de Amazon Prime Video. Está basada en las memorias de la oboísta Blair Tindall, tituladas 'Mozart in the Jungle: Sex, Drugs, and Classical Music'. En ella seguimos a su carismática protagonista durante su entrada y ascenso en la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Tanto la novela como su adaptación televisiva (con un punto de comedia encantador) son perfectas para quienes tengan el prejuicio de que la música clásica es aburrida.

Valeria

La saga escrita por Elísabet Benavent se convirtió, desde su lanzamiento, en el éxito que encumbró a su autora. Netflix no pudo dejar la oportunidad de dejar pasar este fenómeno y decidió hacerse con los derechos de la adaptación de los cuatro libros de 'Valeria'.

El verano pasado se estrenaba la primera temporada y, en septiembre, se comenzaba a rodar la segunda (que, presumiblemente, veremos este año). Aunque la crítica no fue muy amable con Valeria ni con el resto de sus amigas, lo cierto es que las fans de los libros de Benavent se cuentan por miles, así que... al menos, audiencia no le faltará a las siguientes temporadas.

American Gods

El libro más famoso de Neil Gaiman también cuenta con adaptación televisiva en Prime Video. Las aventuras del exconvicto que se ve envuelto en un extraño conflicto entre viejos y nuevos dioses cuenta con tres temporadas, la última estrenada el pasado mes de enero. La serie comienza como un ambicioso proyecto que, tras la primera temporada, va decayendo. Un ir y venir de showrunners y de actores han terminado por pasar factura a esta adaptación, que a finales de marzo anunció su cancelación. Eso sí, para cerrarla de la misma manera de la novela, todo apunta a que en lugar de cuarta temporada, rodarán un final en forma de TV movie...

Good Omens

De nuevo basada en una novela de Neil Gaiman, en esta ocasión escrita junto a Terry Pratchett, pero con mucho mayor acierto que 'American gods', en 'Good Omens' es imposible no enamorarse del ángel y el diablo que la protagonizan. Interpretados por Michael Sheen y David Tennant, estos dos enemigos condenados a entenderse tendrán que evitar, juntos, la venida del Anticristo. Para ello, se verán envueltos en una serie de desternillantes tramas de las que tratarán de salir airosos. Aunque la idea inicial fue adaptar la obra como una película, finalmente, a esta serie de seis capítulos no le sobra ni le falta nada. Está disponible en Amazon Prime Video.

The Umbrella Academy

Los comics escritos por Gerard Way están compuestos por tres entregas pero, curiosamente, la primera temporada de la serie ya contiene las dos primeras. 'The Umbrella Academy' arranca con el reencuentro de los peculiares hermanos Hargreeves tras la muerte de su padre.

Durante los primeros capítulos, estos peculiares superhéroes tienen que reaprender a vivir en familia, algo que les será muy útil de cara a la segunda... ya que tienen que enfrentarse juntos al apocalipsis. Viajes en el tiempo, superpoderes, visiones del mas allá: la serie es un torrente de acción y funciona, además, como una potente comedia de enredos familiares.

The Boys

La serie con los superhéroes más disfuncionales de Amazon Prime Video también nació de un cómic, y ya tiene confirmada su tercera temporada, así que nos quedan Butcher y Homelander para rato. Por la originalidad de su premisa (los superhéroes existen y son verdaderas celebrities y, por ello, han perdido su esencia), 'The Boys' es una de las series mejor valoradas de los últimos años. Con las dosis exactas de violencia, drama, comedia y acción, la ficción es bastante fiel, e incluso, superior a su versión impresa escrita por Garth Ennis.

Little Fires Everywhere

De nuevo Hello Sunshine, la productora de Reese Witherspoon, se lanza a convertir un libro en serie. En este caso se trata de 'Little fires everywhere', el bestseller de Celeste Ng, y puede que con la lección aprendida tras 'Big little lies', se trata de una miniserie de 8 capítulos con final cerrado, sin posibilidad de continuación.

La serie retrata con dureza el racismo y la diferencia de clases en EEUU, contando la historia de una madre soltera que se muda con su hija a lo que parece ser un idílico pueblo... pero que está lleno de secretos. Una serie compleja pero con estupendas actuaciones a cargo de la propia Witherspoon y de Kerry Washington ('Scandal').

The end of th f***ing world

La adaptación del cómic de Charles S. Forsman, cuyo nombre original no tiene esa censura en forma de asteriscos, es de las mejores que podemos ver en Netflix. Aunque las diferencias con la novela gráfica son notables (el original es mucho más oscuro y violento) la versión televisiva de 'The end of th f***ing world' protagonizada por James y Alyssa es puro entretenimiento sin más pretensiones que pasar un buen rato.