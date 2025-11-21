"Es hora de dar a los fans lo que quieren". Brendan Fraser confirma su regreso en 'La Momia 4' y afirma que es la película que lleva 20 años deseando hacer

Hace unos días nos llevábamos la sorpresa de que Universal había puesto oficialmente en marcha 'La Momia 4', nueva película de la emblemática saga de cine de aventuras protagonizada por Brendan Fraser. En su momento se dijo que se contaba con los regresos tanto de él como de Rachel Weisz, pero ha sido ahora cuando el actor lo ha confirmado oficialmente en una entrevista concedida a AP.

"Llevo esperando 20 años esta llamada"

Recordemos que Fraser también participó en 'La Momia: La tumba del emperador dragón', la peor entrega de la franquicia con un gran diferencia. Él mismo recuerda que no era la película que realmente quería hacer, pero circunstancias de la época llevaron a que el proyecto se convirtiera en eso:

La que yo quería hacer nunca se hizo. La tercera era un modelo de... ¿cómo se lo explico al periodista de AP? NBC tenía los derechos para retransmitir los Juegos Olímpicos ese año. Así que juntaron las dos cosas y nos fuimos a China. Trabajar en Shanghái fue una experiencia increíble.

Estoy orgulloso de la tercera porque creo que es una buena película independiente. Nos pusimos manos a la obra con un equipo diferente y lo dimos todo. Pero la que yo quería hacer está al caer. Y llevo esperando 20 años esta llamada. A veces era fuerte, a veces era un débil telégrafo. ¿Ahora? Es hora de dar a los fans lo que quieren.

Que a estas alturas defienda un título tan espantoso como 'La tumba del emperador dragón' tampoco se entiende demasiado, pero imagino que tampoco es el momento para hundir aún más el largometraje dirigido por Rob Cohen. En esta ocasión será el dúo formado por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett ('Abigail') quien esté detrás de las cámaras, teniendo el difícil reto de estar a la altura de lo que hizo Stephen Sommers en la primera entrega.

Por su parte, Weisz, que fue sustituida por Maria Bello en 'La tumba del emperador dragón', todavía no se ha pronunciado sobre su posible regreso como Evelyn O'Connell, pero sería una sorpresa mayúscula que la actriz decida bajarse del barco. De hecho, buena parte del atractivo de la película es volver a reunir a ambos actores..

