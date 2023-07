"Decidí pedir ayuda, fui valiente". Brendan Fraser reflexiona sobre su vida tras el Óscar, la inteligencia artificial y ser un bonachón en Hollywood

2023 ha sido el año de Brendan Fraser. El actor pasó de ser el entrañable protagonista de 'La momia' a conquistarnos a todos con su historia de superación personal que culminó con el Óscar por 'La ballena'. Precisamente justo antes de unirse a la huelga de actores tras recoger un premio en el Festival de Ischia, el actor aprovechó para hablar de cómo le está yendo su carrera después del boom en Il Messagero.

Ante todo, buena gente

Lo primero de todo es dejar claro que el Óscar no le ha cambiado en absoluto. Sobre todo porque aún está en el periodo de vivir en una nube: "Me considero la persona más afortunada que conozco y todavía no me creo que ganase. No me lo esperaba, de verdad, aún tengo que pellizcarme... Sobre todo siento una responsabilidad porque quiero ser digno del premio". Está siendo más selectivo, sí, pero de momento le veremos en 'Los asesinos de la luna' dirigido por nada y más y nada menos que Martin Scorsese.

El director me llamó antes de los Óscar, y que me dirigiera él, interpretando a un abogado que defiende al "monstruo" DeNiro, fue fantástico. Sentí que estaba viendo a un artista del Renacimiento en acción.

También tiene un hueco para pensar en la huelga y en la inteligencia artificial. Y hay que reconocer que es mucho más positivo al respecto que la mayoría de sus compañeros. "Incluso los móviles hace 30 años eran considerados malvados. Pero sin la tecnología 3D no podría haber protagonizado 'La ballena'... hay que poner límites, pero soy optimista y creo que se encontrará un punto medio".

Si por algo destaca Brendan Fraser es por ser el bonachón oficial de Hollywood, algo que demostró al recoger el Óscar y hacer llorar a todo el auditorio (y, de rebote, a los que estábamos en casa). Eso sí, él le quita peso a su trauma: "Pasé por algunas dificultades, como le pasa a todo el mundo, pero siendo una figura pública corría el riesgo de que me sobrepasara. No sucedió, afortunadamente, porque decidí pedir ayuda. Fui valiente".

Finalmente, en una entrevista express antes de formar parte de ese engranaje que ha dejado Hollywood parado, reflexiona sobre su vida actual. "¿Un éxito? Todos dirían 'La Ballena', y no puedo negarlo, pero también haber seguido haciendo cine y sobrevivir al Covid. ¿Un sueño? ver a mi hijo Griffin Arthur, de 20 años, autista, cada vez más independiente y rodeado de gente que lo quiere". Ay, Brendan.

En Espinof | Las 23 mejores películas de cine de culto de la historia