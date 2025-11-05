¡'La momia 4' será una realidad! Brendan Fraser y Rachel Weisz se reunirán 26 años después del hito del cine de aventuras con un importante cambio

Poco más de un cuarto de siglo después de su debut, una de las grandes películas de aventuras en clave fantástica que marcaron la transición al nuevo milenio volverá a la gran pantalla para expandir la saga a la que abrió paso con un cuarto largometraje que reunirá a su pareja protagonista original. Me estoy refiriendo, por supuesto, a 'La momia' y al dúo compuesto por Brendan Fraser y Rachel Weisz.

Difícil no alegrarse

Tal y como nos cuentan en Variety, Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, más conocidos como Radio Silence y que han despuntado en Hollywood gracias a su trabajo en la saga 'Scream' y a la divertida 'Noche de bodas', serán los encargados de dirigir la continuación de 'El regreso de la momia' y 'La momia: La tomba del emperador Dragón', que se estrenaron en 2001 y 2008 respectivamente.

Además de la, hasta el momento, trilogía principal, la cinta de Stephen Sommers abrió paso a una serie de spin-off centrados en el personaje del Rey Escorpión. Concretamente, a cinco títulos de los cuales cuatro fueron secuelas directas a vídeo del filme que otorgó a Dwayne Johnson su primer papel principal en la gran pantalla en un ya lejano año 2002.

Cabe recordar que en 2017, se intentó recuperar a la icónica criatura titular de la mano de Tom Cruise en otra 'La momia' que estaba destinada a poner la primera piedra en un infructuoso universo compartido conocido como 'Dark Universe' que terminó cayendo en saco roto. Cinco años más tarde, el propio Brendan Fraser explicó del siguiente modo por qué la propuesta no terminó de cuajar entre el público.

“Es una película difícil de hacer. El ingrediente que teníamos a favor en nuestra Momia, y que no vi en la nueva, era la diversión. Eso es lo que faltaba en esa encarnación. Era demasiado una película de terror directa. La momia debería ser una montaña rusa, pero no algo aterrador o espeluznante”.

Por cierto, puede que lo más interesante —o, al menos, el gran salseo— de todo esto sea que 'La momia 4' no se producirá bajo el ala de Universal Pictures, hogar de los monstruos clásicos de la Meca del cine, sino de Paramount. Desde la primera no han soltado prenda al respecto y, desde la segunda... bueno, no habrán podido comprar Warner, pero al menos se han metido una licencia jugosísima al bolsillo.

