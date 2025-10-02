'Black Rabbit' es el último éxito de Netflix, y con razón. Tiene los ingredientes que me cautivaron en 'Ozark', pero creo que le falta su impacto

Cuando un proyecto reúne las piezas adecuadas, es fácil pensar que el resultado será, al menos aceptable. Y es justo lo que ocurre con 'Black Rabbit', una serie que tiene todos los ingredientes para convertirse en una de las más comentadas del año: una historia policial ambientada en las calles de Nueva York con ecos del cine estadounidense de los 70, un reparto de lujo encabezado por Jude Law y Jason Bateman, directores de renombre a cargo de distintos episodios (Justin Kurzel, Laura Linney y el propio Bateman) y una atmósfera oscura que contrasta con los rincones más sofisticados de la ciudad. La propuesta parece diseñada para triunfar y así lo ha hecho.

La serie se ha convertido en una de las que te encuentras en la lista de las más vistas cuando accedes a la plataforma, pero cuando esto ocurre hay que intentar matizar las expectativas. Porque a veces está justificado y otras... no tanto.

Dinámica entre hermanos

La serie de ocho episodios, que debutó durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, reúne a varios de los talentos de 'Ozark', tanto delante como detrás de las cámaras. Jason Bateman coprotagoniza y dirige dos episodios, Laura Linney se hace cargo de otros dos, y Ben Semanoff -que fue nominado al Emmy por su trabajo en esta serie-, dirige también dos capítulos. Un equipo creativo que parece salido de un algoritmo perfecto, ideal dar con la clave y dirigirse a los fans del thriller policiaco.

Y así lo vemos en el resultado final de 'Black Rabbit', una serie que no exprime del todo este potencial, pero que sí cumple con su cometido. En ella conocemos a Jake, que representa la disciplina, la responsabilidad y la lealtad, mientras que Vince es carismático, impredecible y capaz de generar caos en cuestión de segundos. La interacción entre ambos crea una tensión constante que mantiene viva la serie, con momentos de humor negro y mucho drama en medio del torbellino de ambición y secretos que acaba siendo la trama.

Interesante, pero olvidable

Aunque solo he visto los el arranque de la serie, lo cierto es que creo que el éxito de 'Black Rabbit' está más que justificado, porque funciona como cualquier otro thriller de alto voltaje de la plataforma Netflix. La química entre Law y Bateman, junto con los giros dramáticos y la tensión constante, sugiere que la serie tiene el potencial de convertirse en un éxito entre los fans del género y aunque no inventa nada nuevo, siempre es una delicia ver a dos titanes como estos en pantalla, sea el proyecto que sea.

La serie mezcla acción, drama familiar y un ambiente cargado de secretos y es una de esas historias que te atrapan desde el inicio. Aunque me da rabia no poder garantizar si seguiré acordándome de ella cuando pasen las semanas.

