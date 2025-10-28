'Monstruo', temporada 4. Historia, reparto y todo lo que sabemos sobre los nuevos episodios de la serie de Netflix

Después del éxito arrollador de 'Monstruo: La historia de Ed Gein', Ryan Murphy ya tiene lista su próxima historia basada en crímenes reales. Netflix ya ha confirmado que la cuarta entrega de su antología estará centrada en Lizzie Borden, una de las figuras más infames del siglo XIX en Estados Unidos, acusada de asesinar brutalmente a su padre y su madrastra con un hacha. La serie promete seguir el estilo que ha hecho tan popular a la franquicia: mezclar el drama psicológico con un retrato inquietante de los "monstruos" que marcaron la historia criminal norteamericana.

La noticia llega mientras 'La historia de Ed Gein' continúa en el primer puesto del Top 10 mundial de Netflix desde su estreno el 3 de octubre. Y aunque aún son pocos los detalles, todo apunta a que el próximo otoño tendremos otra historia perturbadora.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

¿Quién fue Lizzie Borden?

Lizzie Borden nació en 1860 en Fall River, Massachusetts, y creció en una familia adinerada pero estricta y profundamente religiosa. Tras la muerte de su madre, su padre se volvió a casar con Abby Borden, con quien Lizzie y su hermana Emma mantenían una relación muy tensa.

El 4 de agosto de 1892, Andrew Borden fue asesinado brutalmente mientras dormía en el sofá de su casa. Su esposa Abby había sido atacada una hora antes en el piso superior. Nunca se encontró el arma homicida, aunque una hacha encontrada en el sótano levantó muchas sospechas. Lizzie fue arrestada y juzgada por los crímenes, pero fue absuelta por falta de pruebas. Y aun así, la sociedad la condenó al ostracismo, y vivió el resto de su vida marcada por el escándalo.

¿Cuándo estará disponible en Netflix?

Netflix todavía no ha confirmado una fecha exacta de estreno, pero todo apunta a que la cuarta temporada de 'Monstruo' llegará en otoño de 2026, siguiendo el patrón de lanzamientos de las anteriores entregas, que suelen estrenarse entre septiembre y octubre.

Reparto

En julio de 2025, Deadline confirmó que Ella Beatty encabezará la cuarta temporada de 'Monstruo', interpretando a Lizzie Borden, mientras que Rebecca Hall dará vida a su madrastra y Vicky Krieps ('El hilo invisible') asumirá el papel de la criada.

Meses después, en septiembre, el mismo medio adelantó que Billie Lourd y Jessica Barden, dos actrices habituales en el universo de Ryan Murphy, se incorporan al reparto.

En Espinof | 'Monstruo: La historia de Ed Gein', qué es verdad y qué no en la violenta serie de Netflix sobre el Carnicero de Plainfield

En Espinof | La temporada 3 de 'Monstruo' cuestiona la leyenda de Alfred Hitchcock. Creo que la serie de Netflix acierta al mostrar su faceta más inquietante