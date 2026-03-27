'Un altre home' es un retrato muy honesto sobre el deseo y la insatisfacción emocional. Una película tan sutil que a veces duele y que brilla más en sus silencios

'Un altre home', la nueva película de David Moragas -que nos encandiló con su debut 'A Stormy Night'-, es de esas historias que, aunque llegan sin hacer mucho ruido, se acaban quedando contigo y removiéndote por dentro. Con una cadencia pausada y casi contemplativa, el filme construye un relato sobre la identidad, el deseo y la incomodidad de sentirse fuera de lugar incluso en tu propia vida. Todo se mueve entre lo sutil: silencios, miradas, gestos mínimos que dicen más que cualquier diálogo. Se estrena en cines el 27 de marzo.

Cuando lo que tienes deja de ser suficiente

La historia parte de algo aparentemente sencillo: Marc y Eudald, una pareja estable cuya vida se ve alterada por la llegada de un nuevo vecino. Pero el detonante no es tanto lo que ocurre fuera, sino lo que se activa dentro. De pronto, lo que parecía suficiente empieza a resquebrajarse.

La película acierta al moverse en ese terreno incómodo donde no hay grandes traiciones ni conflictos evidentes, sino un mar de dudas. Esa sensación de inconformismo, de no saber exactamente qué falla, es lo que sostiene el relato y lo hace tan cercano.

Aquí no hay dramatismos exagerados, sino una incomodidad cotidiana que se reconoce fácilmente. Y ahí está uno de sus mayores logros: capturar ese momento en el que una vida aparentemente ordenada empieza a sentirse como insuficiente.

La intimidad como campo de batalla

Moragas apuesta por una puesta en escena desnuda, casi invisible. La cámara observa más que interviene, se queda en los espacios pequeños, en conversaciones que no terminan de cerrarse, en silencios que pesan más de lo esperado.

Las interpretaciones, especialmente las de Lluís Marqués y Quim Àvila Conde, refuerzan esa sensación: uno desde la contención, el otro desde el intento constante de sostener algo que se escapa. Dos formas de estar en una relación que nunca terminan de encontrarse.

Es cierto que, en algunos momentos, esa misma contención juega en su contra y la película parece quedarse corta, como si no terminara de profundizar todo lo que plantea. Pero también forma parte de su propia naturaleza: no busca respuestas claras, sino capturar estados emocionales.

Al final, la película no busca el impacto inmediato ni grandes giros, sino algo más difícil de conseguir: una sensación constante de extrañeza que te acompaña mientras la ves y que permanece también después. A mí me ha gustado precisamente por eso, porque remueve sin necesidad de subrayar, porque se acerca a conflictos muy reconocibles desde un lugar honesto, aunque a veces se quede a medio camino en todo lo que podría profundizar.

'Un altre home' no es una película rotunda, pero sí honesta. Y aunque quizá le falte dar un paso más para trascender del todo, deja una sensación difícil de ignorar: la de haber mirado de cerca algo muy íntimo, muy frágil y real.

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