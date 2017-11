¿Está en peligro el Dark Universe? Sus dos mayores responsables abandonan la saga de monstruos

Como era de esperar, Universal se está replanteando el 'Dark Universe' tras el decepcionante resultado de 'La momia' ('The Mummy'). Según informa Hollywoodreporter, los productores y guionistas Alex Kurtzman y Chris Morgan han dejado de trabajar en este proyecto de saga sobre monstruos míticos.

Eran sus dos mayores resposables así que la gran pregunta tras conocer la noticia es: ¿corre peligro el Dark Universe? No está claro. Se afirma que están bajarando diferentes opciones y que la nueva estrategia es encontrar a directores o productores "de primer nivel" con ideas para películas independientes, sin conexión con un universo mayor. Así que, en cierto modo, sí están pensando en cargarse el proyecto inicial.

Según THR, se ha mencionado el nombre de Jason Blum, el productor de cine de terror más exitoso de la industria actual. El presidente de producción de Universal, Peter Cramer, ha declarado lo siguiente:

"Hemos aprendido muchas lecciones durante el proceso creativo del Dark Universe hasta ahora, y estamos viendo estos títulos como vehículos para directores, cada uno con su propia y distinta visión. No tenemos prisa por llegar a una fecha de estreno y avanzaremos con estas películas cuando sintamos que que son las mejores versiones de sí mismas."

Cabe señalar que sólo han pasado cinco meses desde que Universal presentase a bombo y platillo las primeras estrellas del Dark Universe: Tom Cruise, Sofia Boutella, Johnny Depp, Russell Crowe y Javier Bardem. Los dos primeros protagonizaron la nueva versión de 'La Momia', un fracaso en Estados Unidos masacrado por la crítica que, no obstante, logró recaudar 409 millones de dólares en todo el mundo.

La cifra no ha sido suficiente para que Universal siga contando con Kurtzman y Morgan pero sí para mantener en la medida de lo posible el sello del Dark Universe. En principio, el siguiente título era un reboot de 'La novia de Franskentein' con Bardem en la piel de la criatura y Bill Condon como director. Tenía hasta fecha, 14 de febrero de 2019, pero el proyecto se ha frenado y ya no está en el calendario de estrenos de Universal.

Al parecer, los productores no estaban contentos con el guion y no consiguieron fichar a la estrella que querían, Angelina Jolie, así que optaron por cancelarlo todo antes de volver a ponerlo en marcha. También están preparando nuevas versiones del Hombre Invisible y el Hombre Lobo pero estos dos proyectos no han pasado todavía de la escritura del guion.

Mientras Universal no sabe qué hacer con sus monstruos, Guillermo del Toro triunfa con 'La forma del agua' ('The Shape of Water'), un modesto drama fantástico inspirado por el clásico 'La mujer y el monstruo' ('The Creature From the Black Lagoon'). Esperemos que de verdad empiecen a elegir a los cineastas adecuados para corregir el rumbo del Dark Universe porque hay material de sobra para crear excelentes películas...