Alex Kurtzman sobre las malas críticas de 'La momia': "Hicimos la película para el público, no para los críticos"

Antes del estreno, cuando se levantó el embargo impuesto por Universal, 'La momia' recibió críticas durísimas que hablaron de la peor película de Tom Cruise y el hundimiento del Dark Universe ya desde su origen. Supongo que nadie esperaba ver una gran película pero sí un digno entretenimiento y el vapuleo general de los críticos fue inesperado.

'La momia' no está funcionando bien en Estados Unidos pero Hollywoood no depende ya del mercado "doméstico" y la película está siendo un éxito internacional, a punto de superar los 300 millones de dólares (costó 125). Estos datos deben estar tranquilizando a Universal y al director de 'La momia', Alex Kurtzman, que en una reciente entrevista ha hablado de división entre la crítica y el público.

"[Sobre las malas críticas] Obviamente, es decepcionante. [...] Es la cosa que te mata el alma cuando has pasado por una experiencia como esta que acabamos de pasar." "La única medida que realmente uso para juzgar es simplemente haber viajado alrededor del mundo y escuchar al público en los cines. Esta es una película que creo que está hecha para el público, y por mi experiencia, los críticos y el público no siempre cantan la misma canción." "No hago películas para los críticos. ¿Me encantaría que la amasen? Por supuesto, a todo el mundo le encantaría, pero no es realmente el objetivo. Hicimos una película para los espectadores, no para los críticos, así que mi gran esperanza es que la descubrirán y la apreciarán."

Suena algo contradictorio cuando un cineasta dice que no le preocupan o no le interesan las críticas pero expresa sentimientos negativos al respecto. Supongo que es inevitable. Lo que no comparto en absoluto con Alex Kurtzman es ese concepto tan anticuado de que la crítica va por un lado y el público por otro, como si el primer grupo sólo buscase dramas de autor intelectuales y complejos, o se frustasen porque los estrenos no están a la altura de los grandes clásicos. Lo cierto es que hay de todo.

Si se echa un vistazo a RottenTomatoes o Metacritic puede comprobarse que hay mucho cine palomitero con buenas críticas. Simplemente, 'La momia' no está gustando, y Kurtzman debería escuchar las razones. Por otro lado, ¿desde cuándo son fiables las reacciones del público en las premieres? Son como fiestas donde ves la película antes del estreno, con las estrellas presentes en la sala, estás feliz de estar allí y los aplausos son casi obligados. ¿Qué opinas, crees que los críticos se están equivocando o 'La momia' es realmente mala?

Vía | Bloody-disgusting