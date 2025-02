John Malkovich desvela el motivo por el que no había hecho una película de Marvel hasta ahora. "Si me vas a colgar de una grúa, págame"

Uno a uno, el UCM se va llenando de actores de altísimo nivel que han colaborado con ellos de alguna manera. La lista es enorme e incluye a gente como Christian Bale, Matt Damon o Anthony Hopkins. Y ahora, en 'Los cuatro fantásticos' tendrá un nuevo invitado de excepción: John Malkovich interpretará a un personaje misterioso del que aún no sabemos nada (aunque probablemente sea el Fantasma Rojo). Sin embargo, esta no fue la primera vez que estuvo a punto de aparecer en una película de superhéroes, si no fuera por un pequeño detalle.

Más bien que Malkovich

El actor, en una entrevista con GQ, ha afirmado que Marvel se acercó varias veces a ofrecerle papeles, y su negativa constante no fue por lo que estáis pensando: "La razón por la que no las hice no tiene nada que ver con ningún tipo de consideración artística. No me gustaron las ofertas que me hicieron, para nada". Dicho claramente: puede aceptar un papel mainstream, pero no va a ser por migajas.

Estas películas son muy agotadoras de hacer... Si me vas a colgar de una grúa delante de una pantalla verde durante seis meses, págame. Si no quieres pagarme está bien, pero entonces no quiero hacerlo, porque prefiero estar encima del escenario, dirigiendo una obra, o haciendo cualquier otra cosa.

Eso sí, en este caso el motivo por el que aceptó fue por trabajar con Matt Shakman, a quien admira desde que vio la película 'Cut Bank'. Sorprendentemente, el actor descubrió que rodar una película Marvel y actuar en un escenario no era tan distinto, después de todo: "No es tan diferente a hacer teatro, porque te imaginas un montón de cosas que no están ahí y haces tu pequeña interpretación". Eso sí, algo me dice que haríamos bien en no esperarle en 'Vengadores: Doomsday', porque no tiene ninguna intención de volver a aparecer en algo parecido.

