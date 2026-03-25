Clint Eastwood dicta sentencia sobre el cine del oeste y señala un error muy extendido: "Muchos westerns modernos me incomodan"

Clint Eastwood es uno de los grandes nombres del cine del oeste. El actor ha dejado una huella imborrable en el género, el cual no ha vuelto a abordar de forma directa desde la aclamada 'Sin perdón'. Él mismo ya tenía claro entonces que era poco probable que volviese al género y dictó sentencia sobre uno de los errores más extendidos en muchas aportaciones modernas al mismo.

El detalle que las delata

Fue en una entrevista concedida a Los Angeles Times donde Eastwood se lamentó de que "muchos westerns modernos me incomodan porque los peinados hacen que parezcan ambientados en 1965. Si miras fotos antiguas, la gente siempre llevaba el pelo corto. Si iban a pagar por un corte de pelo, querían que valiera la pena. Para 'Sin perdón', simplemente cogí unas tijeras para ovejas y corté".

El propio Eastwood es consciente de que se lleva dando por muerto al género desde hace mucho y recuerda que "cuando hice 'Por un puñado de dólares', muchas revistas especializadas pronosticaban que los westerns habían llegado a su fin. Y yo dije: "Genial, ahora que estoy haciendo uno, se acabó", pero resultó que esa película tenía su lugar en el mundo".

Ni que decir tiene que la muerte del western no era para nada cierta, pero sí que los años dorados del género quedaron atrás hace bastante tiempo. Sin embargo, Eastwood tiene claro que las películas del oeste nunca van a desaparecer por completo debido a algo que las distingue del resto:

Ahora todo es tan complicado, tan enredado en la burocracia, que la gente no logra comprender cómo resolverlo. En el oeste, aunque uno pudiera morir, parece más manejable, como si una sola persona pudiera solucionar las cosas de alguna manera. En nuestra sociedad actual, la idea de que una sola persona marque la diferencia, de una forma u otra, es remota.

Ahora solamente queda confiar en que siga habiendo cineastas y actores interesados en seguir haciendo películas del oeste. Y no me cabe duda de que en Hollywood también volverán a intentar hacer en algún momento algún western en forma de superproducción. El problema es que los últimos intentos no salieron demasiado bien en taquilla...

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