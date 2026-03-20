"Parece que me he convertido en un superhéroe". Así reaccionó Chuck Norris a los memes sobre su figura, y estos eran sus diez favoritos

A unos les ha venido a la cabeza 'Delta Force', a otros su mítica pelea con Bruce Lee en 'El furor del dragón', puede que haya alguien por ahí que haya pensado en la mítica 'Invasión U.S.A.' e, incluso, seguro que se habrá rememorado su regreso por todo lo alto en 'Los mercenarios 2'. En mi caso, la muerte de Chuck Norris me ha llevado directamente a ver a mi abuela sentada delante del televisor viéndole dando patadas giratorias a maleantes de lo más variopinto en 'Walker, Texas Ranger'.

Está claro que con la despedida a Norris, que nos ha dejado a los 86 años de edad en Hawai, no solo hemos dicho adiós a un actor más, sino a todo un icono de la cultura pop que tuvo un impacto inesperado en ella a golpe de lo que ahora conocemos como memes cuando Ian Spector, un estudiante de secundaria, decidió adaptar con su figura una broma sobre la hipermasculinidad de Vin Diesel.

Los Facts de Chuck

Para cualquier millennial que se precie, el resto es historia: el bueno de Chuck era pintado como un ser inmortal de fuerza sobrehumana capaz de materializar las más absurdas hazañas. Todos nos hemos reído con alguna de estas ocurrencias, adaptadas a infinidad de idiomas, pero ¿qué le pareció al objeto de estudio —poco riguroso, me atrevería a decir— esta tendencia?

En la web WorldNetDaily, en la que el propio intérprete publicaba regularmente, Norris hizo gala de buen sentido del humor en un artículo en el que enumeró sus diez Chuck Norris Facts favoritos, siendo el decálogo el siguiente:

Si deletreas "Chuck Norris" en el Scrabble, ganas. Para siempre.

Los dinosaurios miraron mal a Chuck Norris una vez. Ya sabes qué les pasó.

Chuck Norris puede hacer regates con una bola de bolos.

Chuck Norris puede hacer un caballito con un monociclo.

Chuck Norris es la única persona capaz de golpear a un cíclope entre los ojos.

Vivimos en un universo en expansión. Todo él intenta alejarse de Chuck Norris.

Antes de que se olvidara de un regalo para Chuck Norris, Papá Noel era real.

Chuck Norris puede hablar braille.

Chuck Norris puede atarse los cordones de los zapatos con los pies.

El ombligo de Chuck Norris es, en realidad, un enchufe de corriente.

Ahora bien, como bien explica en el texto, hay un buen puñado de hechos reales sobre su vida que recopiló en el libro 'The Official Chuck Norris Fact Book', en el que el propio actor se dejó de ocurrencias para golpearnos con la verdad pura y dura a través 101 anécdotas. Su sinopsis reza tal que así:

Se han publicado cientos de miles de datos humorísticos sobre Chuck Norris, los cuales han recorrido el mundo a través de Internet y han ganado una audiencia internacional de millones de personas. Los 'Chuck Norris facts' son un fenómeno de Internet peculiar y extremadamente popular que ha entretenido a fans de todo el planeta. En los últimos años, desde el corazón de Estados Unidos hasta los campos de batalla de Irak y Afganistán, se le ha preguntado repetidamente: '¿Cuáles son tus datos favoritos?'. Por primera vez, en The Official Chuck Norris Fact Book, Chuck ofrece a los lectores no solo sus 'datos' preferidos, seleccionados por él mismo a patada giratoria, sino también las historias detrás de ellos y el código bajo el cual rige su vida. Los fans de cada rincón del globo disfrutarán tanto de lo fantástico como de lo inspirador de la mano de uno de los más grandes héroes de acción del mundo.

En susodicha obra, Norris firmó un prólogo en el que celebró la existencia de los Chuck Norris Facts, señalando el impacto que han tenido sobre su vida y sobre las vidas de los demás:

He oído que existen literalmente cientos de miles de Chuck Norris Facts que circulan por todo el mundo. Se multiplican en Internet, aparecen en discursos y libros, y están escritos en las paredes de los baños desde escuelas en Estados Unidos hasta campos de batalla en Oriente Medio. Tuve el honor de visitar a nuestras tropas en Irak en dos ocasiones, y me alegró saber que los Chuck Norris Facts les proporcionan una dosis diaria de humor y ánimo.

Para algunos que saben poco de mi carrera en las artes marciales o en el cine, pero que quizá crecieron con 'Walker, Texas Ranger' parece que me he convertido en una especie de icono o de superhéroe mítico”, reflexiona. “Me siento halagado y humilde al mismo tiempo.

Puede que, al final, Chuck Norris no sea la entidad sobrenatural que aseguraban los memes, pero su estatus de leyenda no puede ser refutado por nadie.

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