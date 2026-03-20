"Me llamo Chuck Norris y estoy en contra de esta película". Al actor le gustó tan poco esta cinta de fantasía que rompió su regla de no criticar trabajos ajenos

Chuck Norris, hoy de actualidad por su inesperado fallecimiento, tenía como norma no hablar mal de trabajos ajenos. Sin embargo, hubo una película que le gustó tan poco que no le quedó otra que saltarse ese límite que se había impuesto para dejar las cosas claras. El famoso largometraje que se llevó una "rotunda desaprobación" de Norris es 'La brújula dorada'.

"Inculca pensamientos anticristianos"

Fue en la columna semanal que Norris escribió para World Net Daily hasta 2015 la leyenda del cine de acción se explayó a gusto con esta adaptación de la célebre saga literaria de Philip Pullman en los siguientes términos: "Normalmente no critico las películas de otros, pero esta no solo merece crítica, sino condena. La razón es que, de forma muy sutil, inculca agnosticismo, ateísmo, secularismo y pensamientos anticristianos en las mentes y los corazones de los jóvenes".

Conviene recordar que Norris era un devoto cristiano y también que ni siquiera era consciente por aquel entonces de que existían los libros originales, los cuales descubrió al enterarse del lanzamiento de la película dirigida por Chris Weitz. Al respecto destaca que "a primera vista, 'La brújula dorada' parece otra película fantástica como 'Harry Potter' o 'Las crónicas de Narnia'. Sin embargo, en el fondo se esconde una historia concebida con la intención de generar antagonismo contra la iglesia y la fe cristiana".

El protagonista de 'Delta Force' señala que "los problemas de la película no radican en la imaginación o el ingenio, sino en la autoría y la analogía" y concluye que se trata de una "prueba más que suficiente de que la guerra cultural navideña sigue más viva que nunca. Nos hemos alejado mucho de la inocencia de películas navideñas como "¡Qué bello es vivir!", protagonizada por Jimmy Stewart. Hemos pasado de celebrar a un salvador a clamar por un mayor secularismo".

El actor reconoce que "respeto la capacidad artística y el derecho a la libertad de expresión, religión y creatividad, pero eso no significa que yo, ni millones de personas, tengamos que estar de acuerdo o tolerarlo". De hecho, continúa al respecto señalando que "también es mi derecho como estadounidense decir: «Me llamo Chuck Norris y estoy en contra de esta película». Y también es derecho de los demás no ir al cine a verla".

Seguro que Norris se alegró cuando se decidió cancelar la secuela prevista de 'La brújula dorada' ante su decepcionante funcionamiento en taquilla, especialmente en Estados Unidos, donde solamente logró recaudar 70 millones de dólares. En el resto del mundo sí fue mejor, pues sumó otros 302 millones adicionales, pero en New Line decidieron que no les compensaba seguir adelante con la saga.

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