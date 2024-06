'Rasca y Pica' parecen una parodia de 'Tom y Jerry', pero en realidad aluden a otros dibujos mucho más desconocidos y violentos

'Los Simpson' no es una serie que tenga problemas en ocultar sus referencias a la cultura popular. En todo su recorrido, famosos han paseado por sus episodios y películas enteras han sido satirizadas. En el caso de 'Rasca y Pica' parece bastante evidente. ¡Es una sátira ácida de 'Tom y Jerry'! Puedes pensar. Una crítica a la normalización de la violencia en televisión incluso en los medios infantiles. Todo ese discurso.

Pues es un buen pensamiento, pero no es del todo cierto. En su libro 'Springfield Confidencial: bromas, historias y secretos de toda una vida escribiendo sobre Los Simpson' el escritor y productor del libro Mike Reiss afirma que como inspiración tras los dibujos animados que ven Bart y Lisa hay una serie mucho más desconocida llamada 'Herman y Katnip'. ¿La razón? "Es una copia barata y ultraviolenta", y eso les parecía más divertido que la original.

Copia de la copia

'Herman y Katnip' son unos dibujos animados basados en los cuarenta y cincuenta que continúan el tópico de la época de "gato contra ratón". Ver estos personajes era muy habitual y también daba para ramificaciones del concepto con personajes como el Gato Silvestre o el Super Ratón. 'Herman y Katnip', sin embargo, era una copia muy evidente, y sus tramas giraban alrededor de un enfrentamiento constante entre estos dos personajes. Aquí tienes un ejemplo de episodio con las dínamicas habituales.

Ese enfoque violento era lo que diferenciaba principalmente a la serie de 'Tom y Jerry'. Si bien no esperéis gore extremo aquí ni nada que no esperáseis ver en una serie infantil, es cierto que muchos de los episodios suben el listón de la violencia a un nivel que se siente más mezquino. La introducción a la serie es buen reflejo de ello, mostrando a un grupo de ratones traumatizados tras la muerte de uno de sus amigos a manos del gato.

Querer copiarse en aquel momento de 'Tom y Jerry' era un movimiento evidente. La serie había funcionado muy bien entre los niños. Con 'Hermen y Katnip' Paramount quería conseguir un éxito similar, y contó para ello con Famous Studios. Durante un tiempo lo consiguió, y a los espectadores no pareció importarle la copia. A principios de los cincuenta la serie acabó no por falta de espectadores, sino por un cambio de manos en las licencias que no supo aprovechar los personajes. La serie acabó perteneciendo a Harvey Comics, y solo los introdujeron un puñado de viñetas que pasaron sin pena ni gloria.

Si Groening y compañía hubiesen apuntado por referencias más contemporáneas al estreno de la serie, quizás habrían encontrado la copia ultraviolenta definitiva de 'Tom y Jerry', porque en 1982 se lanzó al mercado italiano una tira de cómics llamada 'Squeak the Mouse', comedia negra para adultos que lleva la sátira aún más lejos, incluyendo frecuentes escenas de sexo explícito y gore.

Aunque sus creadores nunca han confirmado estas similitudes, muchos no han dudado en hacer la conexión. Algunos de los desmembramientos y crueles muertes vistas en sus páginas podrían perfectamente venir acompañadas de las risas de Lisa y Bart. El estilo colorido y vibrante del dibujo también se antoja similar. Lo de las escenas de sexo ya es un tema con el que 'Los Simpson' sí que no se atreven. Por disfuncionales que sean, esta sigue siendo una historia familiar.

