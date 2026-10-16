Denis Villeneuve confiesa estar cansado de 'Dune': "Cuando termine necesitaré un cohete muy potente para lanzarme fuera de Arrakis"

Aunque es cierto que después de 'Dune 3' la franquicia podría seguir, lo cierto es que parece que Denis Villeneuve le va a dar carpetazo de manera definitiva, dejando 'Hijos de Dune' o 'Dios emperador de Dune' sin adaptar. Lo que sí sabemos es que, después de hacer realidad una trilogía que muchos creían imposible de terminar, Villeneuve se va a meter de cabeza en lo nuevo de James Bond. Y este cambio repentino tiene todo el sentido del mundo.

Mi nombre es Neuve. Ville Neuve.

En una entrevista con Empire, el director cuenta por qué volvió a hacer 'Dune 3' y cómo decidió que era el final: "Pensé 'Quizá sea buena idea volver a este proyecto, no por nostalgia, no porque lo eche de menos, sino lo contrario: estoy cansado de él'. Quiero estar seguro de que soy severo con el material. Que no seré complaciente. Me dije 'Cuando termine necesitaré un cohete muy potente para lanzarme fuera de Arrakis'". No, no tiene pinta de que vaya a hacer 'Dune 4' pronto.

Sin embargo, ya está a los mandos de la nueva película del agente 007, mucho antes de saber quién será su protagonista, y tuvo claro desde el principio que iba a aceptar: "Cuando me pidieron hacer el nuevo Bond, dije 'Vale, esto es lo que necesito'". Al fin y al cabo, lleva desde 2021 atrapado en Arrakis y tiene todo el sentido del mundo que le quiera devolver la franquicia a Warner para hacer otra cosa en lugar de quedarse encerrado en el planeta.

De momento, nuestra siguiente cita con Villeneuve será en dos meses, el 18 de diciembre, y después toca esperar a tener más novedades sobre el retorno del agente británico más famoso de todos los tiempos. Desde luego, hay motivos para confiar.

En Espinof | Ahora que Denis Villeneuve se ha ido con James Bond, qué pasa con 'Dune'. Todo lo que sabemos sobre el futuro de la saga de ciencia ficción

En Espinof | Las mejores películas de 2026