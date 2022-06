"Cuando no tienes el valor para defender lo que crees lo acabas pagando". Martin Sheen lamenta haber cambiado su nombre original español

Cuando Martin Sheen comenzó su carrera como actor a principios de la década de 1960, tomó una decisión crucial que le perseguiria por el resto de su vida. El entonces joven actor, criado por un padre español y una madre irlandesa, optó por abandonar su nombre de pila de Ramón Estévez y usar el nombre artístico Martin Sheen como una forma de conseguir más trabajo, porque en su momento era algo bastante usual.

Un origen latino recuperado en el crepúsculo de su carrera

El cambio le valió la pena, ya que Sheen pudo construir una carrera actoral de gran éxito que incluyó papeles en películas como 'Apocalypse Now' hasta llegar a protagonizar personajes icónicos de la televisión, como el presidente Jed Bartlet en 'El Ala oeste de la Casa Blanca' y Robert Hanson en 'Grace and Frankie'. A sus 81 años se está preparando para protagonizar junto a su hijo Charlie el nuevo programa del creador de 'Entourage', Doug Ellin, 'Ramble On'.

Sin embargo, cuando mira hacia atrás en su carrera histórica, Sheen tiene algunos remordimientos por no haber construído su carrera como actor con su nombre verdadero, como ha revelado en una nueva entrevista con Closer Weekly

“Es es algo de lo que me arrepiento. Nunca cambié mi nombre oficialmente. Sigue siendo Ramón Estévez en mi acta de nacimiento. Está en mi licencia de matrimonio, mi pasaporte, licencia de conducir. A veces te convencen cuando no tienes suficiente perspicacia o incluso el valor suficiente para defender lo que crees, y lo pagas más tarde. Pero, por supuesto, solo hablo por mí mismo”.

Todos los hijos de Sheen han tenido carreras como actores y él les aconsejó que mantuvieran sus nombres en español. Algunos, como Emilio Estévez, hicieron caso al consejo de su padre. Pero otros, como Charlie Sheen, siguieron sus pasos y adoptaron su nombre artístico como propio. Si bien Sheen reconoce que todos pueden tomar sus propias decisiones en la vida, está agradecido de que su hijo Emilio no haya cambiado su apellido a Sheen.