"El único lugar de la Tierra donde me siento bien": Hugh Grant ha encontrado su remanso de paz en una villa al sur de Francia

Si tuvieras mucho dinero gracias a una vida llena de éxitos en Hollywood, ¿a qué lugar te irías a pasar las vacaciones? En Espinof ya hemos visto cómo Marlon Brando se compró un atolón en la Polinesia Francesa, y también sabemos que Johnny Depp hizo algo parecido en el Caribe. En el caso del actor que hoy nos ocupa, Hugh Grant, se conformó con una pequeña villa en el sur de Francia, un lugar del que está completamente enamorado.

"Tengo una casa en la Provenza donde soy muy feliz. Estoy loco por este lugar. Tengo una casa allí y es el único rincón de la Tierra donde me siento bien y feliz. Soy particularmente feliz allí. No sé por qué", aseguró la estrella de 'Notting Hill' y 'Love Actually' en una entrevista con medios franceses que hoy rescatan los compañeros de Purepeople. En ella recuerda que no es el único británico al que le fascina esta zona del país vecino: "A algunos ingleses de clase media les entusiasma todo lo francés, y yo formo parte de ellos. Compro todo y cualquier cosa a precios exorbitantes. Se frotan las manos cuando llego".

Una casa tradicional de piedra provenzal

Su refugio, donde pasa todos los veranos junto a su esposa, Anna Eberstein, y sus cinco hijos, está ubicado, para ser más exactos, en Eygalières, en el corazón de las Alpilles. Se trata de una casa tradicional de piedra provenzal con un jardín luminoso que le permite encontrar tranquilidad y huir del bullicio de destinos más ostentosos de la zona, como Saint-Tropez, prácticamente ya a pocos kilómetros de Cannes. Pero, ¿cómo encontrar este remanso de paz? "Porque tenía un amigo que vivía allí. Una vez dije: 'Necesito una casa en Francia'. Él dijo: '¡Oh, no, tengo la casa perfecta al lado de la mía!', y ahí que se fue.

Desde luego basta con echar un vistazo a algunas imágenes y vídeos de la zona para darse cuenta de que no tiene mal gusto el actor. Y además, Eygalières desde luego no es un sitio que esté muy poblado. No supera los 2.000 habitantes, aunque tiene cerca una ciudad como Aviñón con 91.000 residentes, y tampoco encuentra muy lejos ya una gran urbe como podría ser Marsella o la antes mencionada Cannes, así como Mónaco. Buen enclave, pero en una zona bastante relajada y con paisajes paradisiacos. Muy buen sitio.

En cuanto a su carrera profesional, sabemos que Hugh Grant formará parte del elenco de 'Treasure Island', una nueva adaptación de 'La isla del tesoro' dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Hugh Jackman que debería llegar a cines el 11 de noviembre de 2027. Pero como queda más de un año para su estreno, quizás te apetezca verlo ahora en 'The Undoing', un drama de intriga de HBO Max donde hizo pareja con Nicole Kidman.

Imagen | The Undoing

En Espinof | De la España de posguerra al estrellato internacional: Netflix tiene el biopic ideal de uno de los mayores iconos musicales del país

En Espinof | Los espectadores de todo el mundo encumbran a 'La bola negra' como una de las 100 mejores películas de la historia del cine