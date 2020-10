'The Undoing': Nicole Kidman y Hugh Grant protagonizan una adictiva miniserie de HBO con ecos de 'Big Little Lies'

He de reconocer que me fascina el regreso a primera plana televisiva de David E. Kelley. No es que haya estado fuera del terreno, porque nunca le han faltado series, pero sí que desde el pelotazo de ‘Ally McBeal’ hasta el de ‘Big Little Lies’ su trabajo estaba pasando algo desapercibido. Y aquí lo tenemos, con una nueva miniserie en HBO que cuenta con el estelar reparto de Nicole Kidman y Hugh Grant.

'The Undoing’ llega este lunes 26 de octubre a HBO España (al día siguiente de su emisión en Estados Unidos) y lo hace con algunos de los ingredientes que nos apasionaron en la anterior serie de Kidman y Kelley: es un drama de madres ricas sacudidas por un trágico suceso.

Basada en la novela de Jean Hanff Korelitz, 'Tú ya lo sabías', Susanne Bier ('A ciegas' y 'El infiltrado'), dirige apropiadamente esta miniserie que cuenta la historia de un matrimonio feliz, con su vida soñada que de la noche a la mañana se derrumba por culpa de una tragedia.

¿La heredera de 'Big Little Lies'?

Que HBO y la crítica lleva un tiempo buscando una sucesora de 'Big Little Lies' no era un secreto. Creo que más por parte de nosotros que de ellos. En cuanto un proyecto compartiese algo con la adaptación de la novela de Liane Moriarty —Jean-Marc Vallée dirigiendo 'Heridas abiertas' o 'Little Fires Everywhere' con Reese Witherspoon— ya estábamos a ver si nos parecía digna de tal título. Y llega David E. Kelley y nos planta esto.

Esos puntos comunes están ahí. Y, de hecho, la serie comienza con la llegada al grupo de madres del colegio privado de Elena (Matilda De Angelis), artista cuyo hijo ingresa gracias a una beca. Ya su escena de presentación indica su situación de extraña, de estar en un mundo en el que ni encaja ni se la termina de querer. Un momento en el que se saca un pecho para dar de mamar a su recién nacida habla más de la situación que toda la elocuencia.

El primer episodio está dedicado a despertarnos la simpatía tanto con Elena como con Grace (Kidman) y el extraño acercamiento entre ellas. No sé si heredado de la novela, pero Kelley carece de sutilidad a la hora de presentar personajes y el desencadenante de la trama. En series de un perfil menos premium, como se supone que es HBO, hubiera dado un tanto igual, pero aquí se antoja demasiado ligero.

Manipulador, el guionista nos lleva por donde quiere... y nosotros queremos ir, porque hemos venido a jugar. Es por eso que, a pesar de que se preocupa en tocar los tropos y trazar la historia a brochazos, terminé la primera hora de serie queriendo más. Vi la segunda casi sin pensar y tuve que frenarme un poco para no ver de una tacada los cinco episodios que HBO facilitó para los medios.

Una trampa para caer con gusto

Es muy fácil caer en la trampa por lo claro y directo que se construye la trama. Los giros están en el momento justo y la santa tradición de dejar una revelación gorda al final de cada episodio, ese viejo truco, insufla energía. Y yo, como yonki, quiero mi dosis. Con gusto se recibe gracias, también, a cómo lo magnético de Kidman nos atrapa.

El tono de 'The Undoing' decide despojarse del rastro de cinismo y de cierta ironía acostumbrado en otras ficciones similares para abrazar algo más cercano al drama de misterio. También pasan bastante por encima de sus temas, que quedan flotando. No le interesa abrir debates. Es, simplemente, una historia de traición y crimen. Suficiente, adictiva.