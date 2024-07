"Los críticos tienen mucho poder". Halle Berry lanza balones fuera y culpa del fracaso de 'Catwoman' a la intoxicación del público por las opiniones negativas

¿Qué hace que una película sea cuestionable en términos de "calidad", la película en sí o lo que pueda opinar de ella un puñado de personas detrás de un teclado? 20 primaveras después del estreno de la infame 'Catwoman', Hale Berry ha decidido dar respuesta a esta incógnita durante una entrevista con Entertainment Weekly; y sí, su razonamiento es exactamente el que estás pensando.

Balones fuera

Según la actriz, el gran problema que sufrió la aventura cinematográfica de la antiheroína comiquera de DC durante su estreno es que los espectadores la vieron condicionados por las duras críticas que se publicaron en diferentes medios. Ahora, por suerte, las nuevas generaciones de espectadores no están intoxicadas y, probablemente, descubran la obra maestra que nunca supimos detectar.

“Los críticos tienen mucho poder. Cuando sale una película, si los críticos dicen que no vale la pena verla y la destrozan, la gente escucha. Ahora los críticos no están hablando de eso, y la gente tiene la libertad de descubrirla por sí misma sin un recordatorio de lo que dijeron los críticos. Las generaciones más jóvenes no saben lo que se dijo en aquel entonces. La descubren por sí mismas y disfrutan de sus méritos sin ser influenciadas para pensar de una cierta manera”.

Su director, Pitof, fue un paso más allá asegurando que en 2004 el público no estaba preparado para una película como 'Catwoman', entre otras cosas porque no había Batman de por medio. Está claro que ese fue su mayor problema.

“La gente no estaba lista para ese tipo de película. Ahora, después de algunos movimientos clave, tenemos más diversidad e inclusión. Las audiencias más jóvenes ven las cosas de manera diferente y son mucho más abiertas. En aquel entonces, los fanáticos de los cómics odiaban la película porque no involucraba a Batman; con una nueva generación, eso no es un problema. La aceptan tal como es”.

Eso sí, hay que dar al César lo que es del César y aplaudir la reacción de Berry al ser nominada al Razzie, aceptando el antipremio con deportividad y tomándoselo con cachondeo.

“El estudio [Warner Bros.] sabía lo que iba a hacer en los Razzies. Les dije que quería reírme de eso. No creo que sea una película horrible, pero estaba en los Razzies, así que tenía que hacer lo que ellos hacen; ¡me burlé de ella porque ellos se burlaron de ella! Escribí [ese discurso] con todo el cuidado del mundo. Pensé mucho en cómo podría hacerlo de una manera divertida y dejar que todos supieran que no me lo tomaba tan en serio. ¡Nunca podrán quitarme mi Oscar, no importa cuánto me critiquen! Si dices que me lo gané, ¡aceptaré esto también”.

Para la actriz, 'Catwoman' fue un primer intento de llevar a las mujeres al terreno del cine de superhéroes. Hace dos décadas no pudo ser, pero Berry no duda en celebrar el éxito de 'Wonder Woman' y, de paso, reivindicar las buenas intenciones de su fallida producción.

“Aunque no sucedió en su momento para ‘Catwoman’, me alegró mucho que sucediera para ‘Wonder Woman’ y Gal Gadot porque el objetivo era mover a las mujeres hacia ese espacio. No sé si tuvo un impacto, pero creo que era importante intentarlo, y era importante hacer la película y romper barreras. Incluso si fracasó y no resultó como esperábamos, debemos seguir tomando riesgos. Tenemos que intentarlo”.

