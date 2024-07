La secuela secreta de 'Blade Runner' que casi nadie recuerda: fue uno de los mayores fracasos del cine de ciencia ficción de los 90, pero se convirtió en película de culto

Todo el mundo sabe que el clásico 'Blade Runner' tuvo una continuación estrenada en 2017, 'Blade Runner 2049', con Ryan Gosling y Harrison Ford al frente del reparto, pero lo cierto es que hace 26 años se estrenó una secuela secreta que casi nadie recuerda y que ahora ostenta la condición de película de culto. Su lanzamiento de produjo en 1998 y en su momento fue un enorme fracaso de taquilla.

Quizá algunos ya sepan que la película a la que me refiero es 'Soldier', el largometraje que Paul W. S. Anderson dirigió justo después que 'Horizonte final', aún hoy el mejor trabajo de su filmografía (pero que también pinchó en su paso por salas). Su carrera no se enderezó hasta que llevó a la gran pantalla el videojuego 'Resident Evil', pero esa no es la historia que nos interesa ahora.

La conexión de 'Soldier' con 'Blade Runner'

Sobre el papel, 'Soldier' es una película sin nada en común con 'Blade Runner', ya que la segunda es adaptación de una novela de Philip K. Dick y la primera no tiene nada que ver con el celebrado escritor de ciencia ficción. No obstante, lo que sí comparten ambos títulos es a David Webb Peoples como guionista, siendo él quien trazó un vínculo indiscutible entre ellas.

El propio Peoples comentó en el comento del estreno de 'Soldier' que consideraba que estaba situada en el mismo universo que la aclamada película dirigida por Ridley Scott, pero es que además se introdujeron ciertos elementos para que esa conexión fuese más clara para aquellos espectadores atentos a los pequeños detalles en esta película situada en 2036 -recordemos que la acción de 'Blade Runner' tiene lugar en 2019-.

Por ejemplo, hay una escena en la que puede verse un spinner de 'Blade Runner' en un vertedero. Soy consciente de que eso puede verse como un simple guiño, pues ya en 'Regreso al futuro 2' aparecía otro de ellos, pero es que el vínculo va más allá de eso.

La referencia innegable es cuando se ve que el personaje de Kurt Russell en 'Soldier' luchó en las batallas del Hombro de Orión y la Puerta de Tannhäuser que Roy Batty (Rutger Hauer) menciona en su inolvidable monólogo final.

Eso no quita para que también haya detalles que juegan a favor de aquellos que se nieguen a ver 'Soldier' como una secuela de 'Blade Runner', pues en el historial bélico de su protagonista también aparecen otras batallas que tuvieron lugar en el universo de 'Star Trek' como la guerra de Antares Maelstrom o que en el vertedero donde está el spinner también aparece la nave Lewis & Clark de 'Horizonte final'.

Con todo, su propio guionista defiende esta tesis y seguro que él conoce mucho mejor los universos de 'Blade Runner' y 'Soldier' que cualquiera de todos nosotros. Eso sí, el público le dio totalmente la espalda en el momento de su estreno, pues recaudó unos paupérrimos 14 millones de dólares en Estados Unidos cuando su presupuesto había sido de 60 millones.

