'Soldier': un solvente ejercicio de ciencia ficción y espíritu de serie b que permanece como título de culto

Tras el éxito de 'Mortal Kombat', Paul W.S. Anderson encadenó dos fracasos de taquilla tan dispares como interesantes. El primero, 'Horizonte final', es sin duda una de las más interesantes propuestas de horror espacial (y cósmico) de los últimos 25 años. La siguiente fue 'Soldier', una simpática epopeya de gran presupuesto y corazón de serie b que ofrece hoy La Sexta.

La secuela no oficial de Blade Runner

Así es como el guionista David Webb Peoples, también autor del guión de 'Blade Runner', describió su idea para 'Soldier'. Puede que a Paul WS Anderson un concepto como ese le quedase grande, pero es cierto que su película está llena de guiños a la película de Ridley Scott, sobre todo a través de nombres y naves. A pesar de las naves, su presupuesto, de entre 60 y 75 millones de dólares, no se ve reflejado en ningún momento en las imágenes. Pero eso no siempre es malo, y como hago en estos casos, me remito a la excelente '2013: Rescate en L.A.' de John Carpenter, uno de los despilfarros más maravillosos que ha dado el género.

Protagonizada por Kurt Russell en el papel más silencioso de su dilatada carrera, 'Soldier', en realidad, está construida a través de tópicos, a cada cual más grosero que el anterior. Tal vez ese sea otro de los secretos de la película: no hay nada nuevo ni original en ella, pero sus constantes guiños y el convencimiento de estar haciendo las cosas bien la convierten en algo irresistible.

Anderson siempre aprovecha cualquier ocasión para dejar que la idiotez se apodere de la narración, y eso le da a la película una humildad que no suele dejarse ver en películas tan ambiciosas. Pero si algo hace especial a la película es el enorme cariño hacia su estrella. Así comprobamos que el historial militar de Todd 3465 está formado por condecoraciones que son guiños a algunos de sus papeles más icónicos. Cash Medal of Bravery, Plissken Patch, O'Neil Ring Award o MacReady Cross. Razones de sobra para quererla.

David Webb Peoples, guionista de 'Sin perdón', '12 monos' o 'Leviathan. El demonio del abismo', es un gran conocedor del género y sabe ofrecer un material atractivo. Comenzó a escribir el guión de la película durante el rodaje de la icónica película de Ridley Scott, y siempre ha sostenido que ambas están ambientadas en el mismo universo. Anderson está de acuerdo y asegura que si el personaje de Kurt Russell hubiera ido a la Tierra, se habría encontrado con el Deckard de Harrison Ford.

Paul W.S. Anderson reconoce que la película no salió como había planeado originalmente. Director y guionista siempre habían imaginado la película como un western clásico, una especie de 'Raíces profundas' ambientada en el espacio, y querían rodar en entornos abiertos y localizaciones reales tanto como fuera posible, en lugar de usar un estudio. Sin embargo, Kurt Russell insistió en aumentar su volumen para el papel de forma natural, sin el uso de esteroides, lo que retrasó varios meses el calendario de producción de la película.

Cuando terminó su entrenamiento y el rodaje estaba a punto de comenzar, el huracán 'El Niño' provocó condiciones climáticas tan adversas que ya no era posible rodar en las localizaciones que se habían encontrado. No había otra opción más que rodar en estudio, con todas sus limitaciones.

'Soldier' es una entretenida serie b que nunca explota del todo sus posibilidades de guion. A cambio ofrece algunas escenas de acción bien resueltas y sirve como perfecto recordatorio de que una vez, no hace tanto, hubo una época en que el cine de explotación era bastante más libre y creativo.