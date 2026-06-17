Netflix cancela la nueva serie de ciencia ficción de los creadores de 'Stranger Things' de forma fulminante

Netflix esperaba mucho de 'The Boroughs', la nueva serie de ciencia ficción apadrinada por los Hermanos Duffer, creadores de ese enorme fenómeno titulado 'Stranger Things'. Aquí solamente ejercían como productores y en la plataforma han decidido cancelarla de forma fulminante tras el fracaso de su primera temporada.

Protagonizada por Alfred Molina y Alfre Woodard, 'The Boroughs' ha sido descrita por mucho como una especie de versión con jubilados de 'Stranger Things'. Su historia gira alrededor de un grupo de jubilados de Nuevo México que se convierten en la última línea de defensa contra unos extraterrestres con un objetivo muy claro.

Datos de audiencia decepcionantes

Lo cierto es que en Netflix llevaban tiempo trabajando seriamente en el futuro de 'The Boroughs', pues ya se había organizado una sala de guionistas de cara a la temporada 2. Además, se barajaba seriamente la posibilidad de rodar de forma consecutiva tanto la segunda como la tercera tanda de episodios. Todo eso ha quedado finalmente descartado.

Es evidente que los decepcionantes datos de audiencia cosechados por 'The Boroughs' han tenido mucho que ver en esta temprana cancelación, pues sumaba solamente 20,8 millones de visualizaciones durante sus primeros 24 días en la plataforma. Unas cifras muy alejadas de lo que hacía 'Stranger Things' en su momento.

Tampoco nos olvidemos de que 'The Boroughs' es una serie bastante cara por el despliegue de efectos visuales y trabajo de postproducción, pues esas cifras sí podrían haber servido en otros casos, pero aquí no ha sido suficiente.

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