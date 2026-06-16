Los creadores de 'Stranger Things' no han perdido el tiempo tras abandonar Netflix y ya tienen fecha de estreno para su nueva película

Desde que el final de 'Stranger Things' llegara en enero, los hermanos Duffer no han parado, estrenando hasta tres series en su rol de productores ejecutivos: 'Stranger Things: Relatos del 85', 'Algo terrible está a punto de suceder' y 'The Boroughs: Jubilación Rebelde', las tres para Netflix. Sin embargo, desde que las hicieron hasta que las estrenaron les dio tiempo a cambiarse de casa, alojándose en Paramount con los cantos de sirena de poder estrenar sus películas en salas. No es poca cosa.

Stranger Films

Netflix tiene que revisar su política de estrenos en salas, porque no son pocos los cineastas que ya han declarado que no tienen interés en hacer sus cosas allí si eso significa relegarse a la pequeña pantalla. De hecho, es el motivo por el que la nueva película de los Duffer, que se estrenará el 3 de noviembre de 2028, como leemos en Variety, vendrá de la mano de Paramount.

De momento no sabemos absolutamente nada más, salvo que ambos la guionizarán y dirigirán: no hay título ni se ha filtrado la trama, pero sí se espera que sea solo el primero de varios proyectos de este tándem que, hasta ahora, solo ha dirigido una película, 'Hidden', que tuvo un estreno limitado en salas. Todo ha cambiado ahora para ellos, que llegan a su nueva aventura con experiencia, nombre y, probablemente, el presupuesto que hayan querido pedir sin control alguno.

Sí se sabe que los Duffer no se cerrarán todas las puertas (por si acaso) y seguirán haciendo series en las que actuarán como productores ejecutivos para Netflix, como una nueva versión en imagen real de 'Death Note' o una adaptación de 'El Talismán', de Stephen King y Peter Straub, que están en distintos momentos de desarrollo. Vamos, que se han propuesto convertirse en los Reyes Midas que conviertan en oro todo lo que toquen.

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