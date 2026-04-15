En 8 días 'Stranger Things' vuelve a Netflix con nuevas aventuras: el primer spin-off de la serie de ciencia ficción promete ser totalmente diferente

El viaje de 'Stranger Things' en Netflix llegó a su final hace apenas unos meses con el estreno de su esperadísimo episodio final que provocó todo tipo de reacciones, llegando incluso a hablarse de otro capítulo secreto. Obviamente, eso se quedó en nada, pero el universo creado por los hermanos Duffer regresa por sorpresa a la plataforma dentro de apenas 8 días.

Eso sí, no es un regreso con una temporada 6, ya que se trata del primer spin-off de esta franquicia que en España recibe el título de 'Stranger Things: Relatos del 85'. Su estreno ha quedado fijado por Netflix para el 23 de abril de 2026, seguramente con la intención de que los fans no pasen página del todo del universo de Hawkins y el Mundo del Revés.

¿Qué va a añadir 'Stranger Things: Relatos del 85' al universo de Hawkins?

Tal y como ya indica su título, la historia de la serie se sitúa en el invierno de 1984 a 1985, lo que la ubica temporalmente justo antes de la temporada 3 de 'Stranger Things', que transcurría en verano de 1985. En ella volveremos a encontrar con viejos conocidos de Hawkins -aunque con otras voces, pues nadie del reparto original regresa-, pero también se presentarán nuevos personajes.

El objetivo que se ha puesto Netflix con 'Stranger Things: Relatos del 85' es que sirva de puerta de entrada a espectadores más jóvenes a esta franquicia. Por ello cuenta tanto con un tono como con un acabado visual más ligero y accesible, aunque sin que ello suponga renunciar a esa mezcla entre aventuras, terror y ciencia ficción que convirtió a 'Stranger Things' en un fenómeno mundial.

De hecho, el creador y showrunner Eric Robles apunta en Tudum que "queremos que el público sienta que estos chicos están en peligro, que hay mucho en juego y que a cualquiera le pueden pasar cosas malas. Y sí que les pasan cosas a algunas personas que dan mucho miedo, así que eso hace que el peligro para los chicos sea mucho más tangible". No suena mal, la verdad.

Además, Robles promete nuevas criaturas pero sin perder el sello característico de este universo: "Todo sigue conectado con el Mundo del Revés, así que el ADN de las criaturas del Mundo del Revés está presente en todas nuestras criaturas. Es como si la ciencia del Laboratorio Hawkins se encontrara con la materia del Mundo del Revés. Al combinarlas, obtenemos ese tipo de criaturas que existen en nuestro mundo. Crecí viendo 'Tiburón' , y jugamos con el mismo recurso narrativo: debajo de toda esa nieve, hay algo acechando, y nunca sabes por dónde va a aparecer para atraparte. Hemos podido explorar algunos monstruos únicos en la serie".

Eso sí, que nadie espere que la serie amplíe con detalles fundamentales sobre lo que ya conocemos, pues el objetivo es otro: "Una de las muchas cosas que comentamos fue lo genial que sería poder acompañar a estos chicos en aventuras que no giran en torno a salvar el mundo. Simplemente van descubriendo las cosas paso a paso a medida que se vuelven más misteriosas. Pudimos congelar el tiempo y vivir aventuras nunca antes contadas con ellos en esta línea temporal".

El tratarse de una serie animada también le da un toque de distinción a una serie que también servirá para poner a prueba si el público realmente tiene interés en que el universo de 'Stranger Things' vaya más allá de las 5 temporadas de la exitosa serie liderada por Millie Bobby Brown.

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