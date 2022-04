Cuando Elon Musk impidió que Nicolas Cage tuviese su propio estudio de cine

Elon Musk ha cabreado a Nicolas Cage. Ojo, porque es un titular imprevisible en un 2022 plagado de noticias imposibles. Durante su paso por 'Jimmy Kimmel Live!', después de ¡catorce años! sin aparecer en un talk show, el actor confesó que quería comprarse un estudio de cine solo para él en Las Vegas antes de que, entre tuit y tuit, el multimillonario le arrebatara el espacio para dedicarlo a Tesla. Si hay una persona con la que yo no me metería en este mundo, esa sería Nicolas Cage.

¿Viva Las Vegas?

El actor vive en la ciudad del pecado desde hace un tiempo, donde fue para pagar menos impuestos, como si fuera un streamer en Andorra, pero cuenta que ha terminado amando esta ciudad en medio del desierto. Tanto le gusta, que había ahorrado 80 millones de dólares para invertirlos en un estudio de cine en la ciudad. Pero entonces, el ayuntamiento de Las Vegas decidió que ese espacio estaba mejor invertido en Elon Musk.

Intenté tener un estudio de cine construido aquí, y entonces Elon Musk llegó, y todo el dinero que tenía para el estudio de cine lo pusieron en la corporación Tesla, que irónicamente secó todo el agua de la ciudad. Pero casi lo tuve, casi tuve un estudio de cine.

El actor estrena este fin de semana en Estados Unidos la esperadísima 'The unbearable weight of massive talent', que en España aún no tiene distribución ni fecha de estreno. La que sí veremos en mayo será 'Pig', casi un año después que en su país de origen. Un pequeño respiro para los fans del actor, que después de centrarse durante años en pagar su deuda, ahora ha decidido dedicarse solo a los proyectos que realmente le llamen la atención. Y para comprarse estudios de cine, aparentemente.