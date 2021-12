Tronchante tráiler de 'The Unbearable Weight of Massive Talent': Nicolas Cage se ríe de sí mismo en una de las películas más prometedoras de 2022

Nicolas Cage es uno de los actores más fascinantes de Hollywood y aquí os traemos una nueva prueba de ello, pues ya podemos ver el tronchante tráiler de 'The Unbearable Weight of Massive Talent', una película en la que se interpreta a sí mismo.

Un trabajo de lo más peculiar

Cage tiene problemas para encontrar trabajo, lo cual le lleva a aceptar una oferta de lo más peculiar, ya que su mayor fan ha ofrecido un millón de dólares para que vaya a su fiesta de cumpleaños. Obviamente, las cosas no tardarán en complicarse para el protagonista de la estupenda 'Cara a cara'...

El otro gran protagonista de 'The Unbearable Weight of Massive Talent' es Pedro Pascal, quien aquí interpreta al peculiar fan de Cage y que actualmente rueda la muy esperada adaptación televisiva de 'The Last of Us'. El reparto se completa con Neil Patrick Harris, Sharon Horgan, Tiffany Haddish, Lily Sheen, Jacob Scipio, Ike Barinholtz y el actor español Paco León.

Detrás de la película tenemos al desconocido Tom Gormican, quien además de dirigirla también ha escrito el libreto junto a Kevin Etten, guionista televisivo que ha participado en títulos como 'Scrubs' o 'Mujeres desesperadas'.

El 22 de abril es la fecha elegida para su estreno en Estados Unidos, desconociéndose por el momento cuándo podremos verla en España.