Nicolas Cage interpretará a Nicolas Cage en una película sobre... ¡Nicolas Cage!

Mucho ojo a lo que os traigo a continuación, porque puede ser una de esas noticias únicas e irrepetibles, capaces de obrar el milagro de unificar a la dividida y convulsa comunidad cinéfila bajo un manto de amor y hermandad: Nicolas Cage está negociando para interpretar a Nicolas Cage en una película sobre... ¡Nicolas Cage!





La cinta en cuestión no se titula 'Nicception' —chistaco—, sino 'The Unbearable Weight of Massive Talent' —algo así como 'El insoportable peso de un gran talento'— y, en ella, Cage interpretaría a una versión ficticia de si mismo, que deberá lidiar con su carrera profesional mientras se ve involucrado en un conflicto relacionado con a CIA y el capo de un cartel de la droga.

'Nicception'

Según profundiza la exclusiva de The Hollywood Reporter, el Cage del filme, además, "habla ocasionalmente con una versión egocéntrica si mismo salida de los años 90 que le machaca por hacer demasiadas películas malas y haber dejado de ser una estrella". Música para mis oídos.

Pero esto no es todo, porque este pobre Nic también estará hasta el cuello de deudas económicas, "viéndose obligado a acudir por dinero a la fiesta de cumpleaños de un multimillonario mexicano que resulta ser un gran fan del actor y que está deseando enseñarle un guión en el que ha estado trabajando". Y aquí es cuando la cosa se desmadra.





"Mientras estrecha lazos con él, la CIA informa a Cage de que el multimillonario es el capo de un cártel de la droga que ha secuestrado a la hija de un candidato a la presidencia de Mexico, y es reclutado por el gobierno de Estados Unidos como informante. La situación se descontrola aún más cuando el Mexicano invita a la hija y a la ex mujer de Cage para que se reconcilien, y con sus vidas en riesgo, Cage interpreta el papel de su vida."

Por si este delirio de sinopsis os parece poco, 'The Unbearable Weight of Massive Talent' tendrá una gran carga metaficcional, y hará referencia a películas reales como 'Leaving Las Vegas', 'Cara a cara' o '60 segundos'. Yo, personalmente, no puedo pedir más.

'The Unbearable Weight of Massive Talent' está escrita por Kevin Etten y Tom Gormican, ocupando también este último el asiento del director. Según ha trascendido, Gormican escribió a Cage comentándole que el guión "es una carta de amor, y no algo que pretenda reírse de él". El bueno de Nic aceptó, y el proyecto está tirando hacia adelante. Pura magia.