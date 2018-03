Nicolas Cage revela sus 13 películas favoritas

Nicolas Cage llegó a ser una de las estrellas más cotizadas de Hollywood, pero es cierto que hace ya bastantes años que su cotización entre los grandes productores ha bajado de forma considerable. Eso sí, trabajo no le falta y él mismo lo demuestra participando en multitud de peliculas. Solo en lo que llevamos de 2018 ya se ha dejado ver en 'Mandy' y 'Looking Glass', lo cual ha hecho que visite diferentes medios para promocionarlas.

Lo que ahora nos interesa es su paso por Rotten Tomatoes en una sección dedicada a elegir sus cinco cintas favoritas. Sin embargo, el protagonista de 'La roca' ('The Rock') consideró que cinco títulos no eran suficientes y optó por señalar cuáles eran sus 13 películas favoritas. No dudó en hablar del impacto que tuvieron en él cómo persona y también hasta qué punto actores tan diferentes entre sí como Bruce Lee, Jerry Lewis, Dennis Hopper o Jean Marais acabaron influyendo su carrera posterior como actor:

'Hasta que llegó su hora' ('Once Upon a Time in the West')

'Hasta que llevó su hora' vino en la película del millón de dólares. Teníamos eso una vez a la semana, creo, cuando todo se implementaba en televisión. Tenía una televisión inaudible cuando vi la película y me impresionó el poder en la calma y el silencio de Charles Bronson como Harmonica, la culminación de la música de Morricone con el precioso estilo de Leone y el enfrentamiento entre Henry Fonda, que hace un villano increíble, y Bronson fue uno de los momentos más poderosos que he experimentado en cine, de verdad que me dejó un gran impacto.

'Al este del Edén' ('East of Eden')

'Al este del Edén' fue la película que me enganchó para convertirme en actor, por la interpretación de James Bean cuando tiene una ataque nervioso intentando dar el dinero a Raymond Masse, engañando a su padre, vendiendo judías, y es rechazado. Eso me afectó más que cualquier otra cosa y es lo que hizo que me quisiera convertir en actor.

'Apocalypse Now'

Vi 'Apocalypse Now' con todos los demás, así que Marlon Brando estaba alli, mi tío estaba enseñando la película y Dennis Hopper y Marc Marrie y... no, no creo que Marrie estuviera, pero todos los demás. Veamos, Larry estaba allí. Estaban viendo la película por primera vez y yo tendría, dios, ¿12, 13? No lo sé, pero tuvo un gran efecto en mí y me deslumbró su alcance. No creo que hubiera ninguna película antes así con las escenas de helicópteros, la interpretación de Marlon Brando, Dennis Hopper estaba... quiero decir, realmente se sale de lo moralmente acepable ahí y eso me impactó mucho en lo referente a las elecciones que hice después interpretativamente. Quería ser un poco más o un poco menos Dennis Hopper con ciertas cosas que estaba haciendo, ahí tuvo un gran impacto.

'Ciudadano Kane' ('Citizen Kane')

Vi 'Ciudadano Kane' cuando tenía... mi padre solía llevarme a cines independientes y crecí con ese tipo de películas. Estaba viendo 'Ciudadano Kane' cuando tendría unos ocho años y simplemente la volví a ver. La vi por la noche y otra vez al día siguiente... y esta es la mejor película jamás hecha. Nada se le acerca y aún hoy su montaje no tiene igual. No sé si lo hizo Welles, pero sí que tuvo completa autoridad sobre la película y que se la quitaron en 'El cuarto mandamiento' ('The Magnificent Ambersons'). Incluso hoy en lo referente a la fotografía, el montaje... todo encaja a la perfección y nadie ha logrado superarla. Creo que hoy sigue igual de fresca que nunca. Me impresionó. Creo que la interpretación es de Welles es desgarrado y eso te llega aunque seas un niño. La emoción está ahí y la sientes. Los niños pequeños pueden entender música que parece compleja; puedes tocarlas música clásica a un niño pequeño y que les afecte. Conocen la buena música y yo supe que estaba viendo una gran película, y es emocionante verlo como adulto.

'Operación Dragón' ('Enter the Dragon')

'Operación Dragón' fue impactante para mí porque fue como ver a un superhéroe cobrar vida. Nunca había visto a nadie como Bruce Lee y esa película cambió mi vida, ya que me hizo pensar que un hombre puede hacer cosas extraordinarias físicamente y ser también un gran actor. Él tenía estas geniales expresiones faciales y eso también tuvo un gran impacto en algunas de las elecciones que hice como actor, ciertamente no en lo referente a mi forma de forma -nadie puede moverse como él-, pero en algunas expresiones faciales. Si miras el final de 'Cara a cara' ('Face/Off'), cuando disparo a Castor Troy con el arpón, mi cara pasa por un montón de estas expresiones. Eso lo robé directamente de Bruce Lee cuando salta sobre ese tipo y lo mata con sus pies. De hecho, volví a verlo hace poco en slow-motion con Mandy. Robé a Bruce Lee sus expresiones faciales cuando rompe el cuello a ese tipo la cámara va directa a sus ojos y él se muestra muy feroz, con los ojos abiertos por completo. Él murió y yo puse eso en la película.

'El profesor chiflado' ('The Nutty Professor')

Conocí a Jerry Lewis una vez. Nos hicimos amigos más tarde, pero la primera vez él sabía que era fan de 'El profesor chiflado', sobre todo de Buddy Love, y le dije de forma casi inaudible, y va en serio: "Jerry, solo estás tú y Brando". Él se tomó una pausa de dos minutos y dijo: "Bueno, Brando es bueno también". Fue tronchante. Llevaba un Kimono, si te lo puedes creer, un kimono con zapatillas de tenis. Hay algo en la dirección de Jerry Lewis, él cree en la autoría total. Él sentía que no lo eras a menos que la protagonices, compongas la música, la montas, la dirijas, todo. Así era él y creo que 'El profesor chiflado' tuvo un gran impacto en lo referente al tono, a mi estilo interpretativo. He tomado prestado cosas del personaje de Buddy Love un millón de veces, tanto que ha habido directores que me decían que consiguiera nueva material. Lo puse en 'City of Angels' y tuve la suerte de que él interpretase a mi padre en 'The Trust' antes de morir', así que 'El profesor chiflado' fue una gran influencia.

'Los cuatrocientos golpes' ('Les quatre cents coups')

Vi 'Los cuatrocientos golpes' cuando niño y, por supuesto, fue desgarrador. Me sentí tan mal por el niño en la película, que luego se convirtió en actor. Creo que salía en 'El último tango en París' ('Last Tango in Paris').

'La batalla de los simios gigantes' ('Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira')

'La batalla de los simios gigantes' es algo que pensaba que era tan fantástico y extraño que se convirtió en mi película favorita de Ishiro Honda. Los efectos lucen genial, todos los muñecos, tiene algo que me emocionó. Me puedo soltar en esta película y me encantan los hermanos enfrentados, tiene algún tipo de emoción personal para mí.

'Giulietta de los espíritus' ('Giulietta degli spiriti')

También vi 'Giulietta de los espíritus' siendo joven. Me asustó pero también me encendió, y la encontré emocionante, psicodélica y colorida. Tuvo un gran impacto en mi niñez porque tuve pesadillas sobre ella. Eso también me pasó con 'El mago de Oz' ('The Wizard of Oz')

'El mago de Oz'

La bruja de 'El mago de Oz' siempre me estaba persiguiendo en el recuerdo, la bruja verde, la bruja mala del oeste. 'El mago de Oz' tuvo también un gran impacto en mi infancia, igual que 'Pinocho' ('Pinocchio')

'Pinocho'

'Creo que 'Pinocho' es la obra maestra de Disney, pienso que es una película hecha a la perfección. Tiene un precioso mensaje y se nota que se pensó mucho al hacerlo. Y por supuesto, está dibujada de una forma preciosa, los colores son extraordinarios, me encanta Monstro y las escenas bajo el agua son muy especiales.

'La bella y la bestia' ('La belle et la bete')

Muy fantástica, emocionante y misteriosa, la interpretación de Jean Marais como el monstruo es maravillosa. Quería tener ese sonido en mi voz cuando hice 'Hechizo de luna' ('Moonstruck'), pero Norman Jewison se enfadó conmigo, perdió su paciencia con ello y casi hace que me despidan. Me llamó en Nochebuena y me dijo que los dailies no estaban funcionando porque me dijo: "Tienes que dejar lo de Jean Marais. No quiero que suenes como él en ese personaje", pero la ironía es que John Patrick Shanley me dijo que cuando escribió originalmente 'Hechizo de luna' el título era 'El lobo y la novia', así que creo que había alguna conexión ahí.

'La naranja mecánica' ('A Clockwork Orange')

Por supuesto, 'La naranja mecánica' es como la película definitiva para que vea un adolescente. Vi la interpretación de Malcolm McDowell y tuvo tal efecto en mí que me pegué una pestaña en el ojo y fui a la escuela con ella. Mi padre se enfadó mucho con eso. Me dio: "Tienes que quitarte esa pestaña. No vas a ir así a la escuela".

Una selección de lo más variada y personal. Seguro que nadie hubiera esperado ver nunca en la misma lista a 'Ciudadano Kane' y 'La batalla de los simios gigantes', algo que me deja claro que Cage ha sido totalmente honesto en lugar de limitarse a buscar títulos que le dejen en buen lugar su criterio cinematográfico.

Por mi parte, he de reconocer que no he visto aún todas, así que tendré que ponerme manos a la obra para solucionarlo, ¿a vosotros os pasa lo mismo o ya habéis tenido la oportunidad de visionar los 13 largometrajes destacados por Cage? De ser el caso, ¿coincidís en vuestra selección personal con alguno de ellos?