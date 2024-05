Netflix acaba de estrenar su nuevo bombazo de ciencia ficción. Inteligencias artificiales, robots y 100 millones de presupuesto en una película que al final tiene más de petardazo

Netflix estrena todos los años varias superproducciones con las que espera conquistar al público masivo, un poco al estilo de los grandes blockbusters de Hollywood. Si nos fiamos de sus datos de audiencia, es indiscutible que han conseguido algún éxito destacable, pero tengo bastante claro que prácticamente ninguna de esas películas ha dejado la más mínima huella en el espectador.

Ahora la plataforma contraataca con una película de ciencia ficción que no es casualidad que llegue a Netflix el mismo día del estreno en cines de 'Furiosa: de la saga Mad Max', ya que es obvio que la compañía eligió esa fecha con una intención clara. Ya veremos si su impacto entre el público es comparable al de la aventura postapocalíptica protagonizada por Anya Taylor-Joy, pero como gran espectáculo es muy inferior y como película también se queda muy lejos del nuevo trabajo de George Miller.

Muy poquita cosa

Cuando Netflix anunció que 'Atlas' iba a estrenarse el 24 de mayo, la plataforma ya sabía desde hacía mucho que era la fecha elegida por Warner para 'Furiosa'. Dos superproducciones de ciencia ficción con protagonista femenina lanzadas el mismo día es algo totalmente inédito, y ojalá se hubiese mantenido así, ya que la película protagonizada por Jennifer Lopez es el equivalente a tomarte una barra de pan duro. Si está todo cerrado y te apetece mucho pan o no estás muy exigente, te puede valer, pero de lo contrario...

Por lo pronto, es evidente que Netflix confiaba mucho en 'Atlas', ya que se ha gastado 100 millones de dólares en ella. No me sorprendería nada que los algoritmos llegasen a la conclusión de que una película de ciencia ficción con Lopez iba a petarlo, pues la actriz ya trabajó con la plataforma en 'La madre', un discreto vehículo de acción que se coló en la lista de las películas más vistas de Netflix en toda su historia.

Eso lleva a que no cueste entender que se haya construido otra película completamente alrededor de su figura, descuidando por completo a los personajes secundarios -da pena ver a Mark Strong reducido a una participación así- y construyendo un villano de chichinabo -el personaje de Simu Liu es un poco como si mezclases a Terminator con Thanos pero quitando todo lo que hacía interesantes a ambos-.

Aquí lo único que importa es Lopez y ese viaje emocional que hace que pase de odiar con todo su ser a las inteligencias artificiales a ver que también pueden tener su lado positivo. La moraleja es obvia desde el primer momento, pero al menos 'Atlas' arranca de forma curiosa cuando incide más en la desconfianza de la protagonista hacia básicamente todo lo que la rodea. Luego llega la gran misión y a partir de ahí la película se dedica a dar vueltas sobre sí misma hasta llegar a su más que previsible desenlace.

Ahí era responsabilidad del director Brad Peyton, colaborador habitual durante los últimos años de Dwayne Johnson, encontrar la forma en la que el amplio segmento de 'Atlas' dedicado a mostrarnos a Lopez hablando con una inteligencia artificial fuese estimulante, pero el fracaso s indiscutible. Esa creciente cercanía que se intenta transmitir rompe por completo el ritmo de la película sin aportar a cambio nada que lo compense.

Por su parte, Lopez se muestra incapaz de dar la suficiente profundidad a un personaje que oculta un misterio emocional muy poco trabajado. No es que sea, ni mucho menos, una de mis actrices favoritas, pero varias ocasiones ha demostrado ser capaz de ofrecer interpretaciones mucho más efectivas que aquí, donde llega un punto en el que la sobredosis de lugares comunes y el exceso de repeticiones lleva a que uno desconecte casi por completo antes de que llegue el gran enfrentamiento final.

Ahí es donde 'Atlas' debería haber mostrado su mejor cara y ofrecer un espectáculo visual de primera envergadura que fuese además un culminación memorable para el viaje emocional de la protagonista. La realidad es que a duras penas llega a ser un combate más o menos vistoso, pero de esos de los que en un par de días te vas a olvidar por completo. Tampoco es ningún desastre, pero lo acabas viendo con cierta desgana, porque además tampoco ofrece nada memorable.

Con todo, 'Atlas' puede ser un pasatiempo casi aceptable si uno simplemente quiere tirarse en el sofá y ponerse una película que ofrezca el mínimo para no pensar que ha perdido el tiempo viéndola. A mí me sabe a poco, y aún más si llega a la vez que 'Furiosa', que sí se queda por debajo de la magistral 'Mad Max: Furia en la Carretera', pero es mucho mejor en todos los aspectos que este vehículo para el lucimiento de Jennifer Lopez.

