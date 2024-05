Festival de Cannes: 'Furiosa' no decepciona y es otro sensacional espectáculo de George Miller que expande la saga 'Mad Max'

Hay una escena en 'Furiosa: de la saga Max Max' donde el villano Dementus (Chris Hemsworth) afirma que la protagonista (Anya Taylor-Joy) es igual que él, en el fondo; muertos en vida que necesitan causar sensación para escapar de una existencia vacía y deprimente, y que cada vez necesitan ir más lejos, por lo que se plantea una gran cuestión: ¿tiene ella lo que hay que tener para hacerlo épico? En este momento, George Miller parece estar canalizando todas las dudas de los escépticos hacia la nueva entrega de la saga 'Mad Max'.

La respuesta es sí. Un sí muy grande. 'Furiosa' es épica. Es otro gran ejemplo de cómo se tiene que hacer un espectáculo de acción. Una estimulante expansión de la franquicia con otra película que es puro entretenimiento y una nueva demostración de que Miller, a sus 79 años, sigue siendo un narrador extraordinario.

'Furiosa' llega 9 años después de 'Fury Road', el reboot de la saga con Tom Hardy tomando el relevo de Mel Gibson, pero esta nueva historia tiene lugar antes, es al mismo tiempo una precuela y spin-off sobre el personaje que encarnó Charlize Theron en la anterior entrega. En su lugar tenemos a Anya Taylor-Joy pero la heroína va a tener que recorrer un largo camino para llegar ahí.

Expandiendo la saga 'Mad Max'

George Miller arranca su nueva película haciendo referencia al fin del mundo tal como lo conocemos y, como si estuviera elaborando su biblia particular, nos presenta un paraíso donde la chica toma la fruta prohibida; y por tanto, es expulsada. Un grupo de salvajes guerreros de la carretera secuestran a Furiosa, dando así comienzo a su odisea. Este es uno de los aspectos más interesantes de su nuevo trabajo: Miller no se limita a girar la manivela, aprovecha para ampliar la mitología de la saga, el contexto y los personajes que habitan este gigantesco páramo ("wasteland") al que ha quedado reducido el planeta.

Este grupo de locos liderados por Dementus encuentran en la chica la llave a una tierra prometida llena de recursos en medio del desierto en el que sólo sobreviven aplicando la ley del más fuerte y arrasando con todo lo que se cruza en su camino. Una ruta que les lleva hasta el otro gran villano, Immortan Joe (aquí más joven, encarnado por Lachy Hulme), el antagonista de 'Fury Road'. Furiosa se convierte en moneda de cambio pero logra escapar y crea una nueva identidad.

Y así es como se cruza con el otro personaje principal de la película, Praetorian Jack (Tom Burke), una nueva versión de Mad Max que forma equipo con Furiosa. Juntos protagonizan una misión suicida con un camión atacado por bandidos que recuerda a las persecuciones de 'Mad Max 2' y 'Fury Road', y que esencialmente, son versiones modernas de los asaltos de indios en los westerns clásicos, como 'La diligencia' de John Ford.

Esa "set piece" es un tramo impresionante y frenético, quizá lo mejor de la película, donde Miller vuelve a dar otra lección magistral de puesta en escena. Y es que, claro, 'Furiosa' carece de la frescura o el impacto de la última entrega, que nos pilló a todos desprevenidos al haber pasado 30 años desde 'Mad Max 3' (además, la película más floja de la saga), sin embargo, tiene todo lo que se le puede pedir a una continuación de este universo.

Cualquier aficionado al género (y a la franquicia en concreto) lo va a gozar. Es para celebrarlo. De hecho, 'Furiosa' no compite por premios en el Festival de Cannes, se une a la lista de superproducciones o títulos más comerciales que acuden al certamen para hacer ruido y proporcionar estrellas en la alfombra roja, pero la verdad es que ha sido muy aplaudida aquí.

Es muy complicado orquestar un circo de estas características. No hay más que mirar la lista de estrenos de acción de los últimos años para darse cuenta. Lo que está haciendo Miller con 'Mad Max' está al alcance de muy pocos, no solo ya por medios sino por ingenio y experiencia (James Cameron y, ¿quién más?). Por cierto, su héroe principal en esta saga, Max Rockatansky, no tiene participación en 'Furiosa' pero sí que hay un breve cameo y deja la puerta abierta para otra película, que Miller ya tiene entre manos.

