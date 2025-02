"Los gays la salvaron". Carrie Coon tiene claro gracias a quién esta aclamada serie de época de HBO sigue viva

En lo que está volviendo, una vez más, 'Downton Abbey' con su tercera película, es bueno recordar que su creador Julian Fellowes tiene otra serie de época en marcha en HBO: 'La edad dorada' (The Gilded Age). Un drama que nos llevaba a la alta sociedad neoyorquina del siglo XIX y cuya temporada 3 llegará próximamente.

Si bien de audiencias era bastante sólida, la realidad es que la serie pasaba algo discreta para todo el mundo... excepto para cierto sector demográfico. Tanto que la propia protagonista, Carrie Coon, bromea asegurando que sin los gays viendo 'La edad dorada' no hubiera sido posible continuar.

«Los gay la salvaron», asegura Coon hablando ante el micrófono de Entertainment Tonight, «Gracias, ahora mismo, la salvasteis. No tendríamos una temporada 3 sin vosotros.» No sería esta la única perla de la noche (la de la premiere de 'The White Lotus'), también bromeó con que Casey Bloys debía anunciar la renovación ya.

Tacitas y gays

Eso sí, Coon no suelta detalles sobre esta futura temporada 3 de 'La edad dorada', que está ahora en pleno rodaje. Tras el final de la temporada 2 y con la vieja guarda depuesta, la sociedad neoyorquina se encuentra patas arriba y todos deben poner su casa en orden.

Junto a Coon, la serie tiene en su reparto a Bill Camp, Merritt Wever, Leslie Uggams, Lisagay Hamilton, Andrea Martin, Paul Alexander Nolan, Hattie Morahan y Jessica Frances Dukes, entre otros. Julian Fellowes y Sonja Warfield son principales guionistas y Michael Engler se encuentra en la dirección de la mayoría de los episodios.

En Espinof | Las mejores series de época

En Espinof | Las mejores series de Max en 2024