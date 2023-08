'Blue Beetle' no tiene nada que envidiar a los héroes de primera línea de DC: cachondeo, corazón y emoción en clave latina se dan la mano en un inesperado logro pijamero

Desde hace meses la discusión sobre su posible existencia ha ido ganando fuerza, pero el concepto de la fatiga del cine de superhéroes lleva entre nosotros desde, probablemente, el inicio de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Fue entonces cuando comenzó a germinar la idea de que el interés en este tipo de producciones estaba en clara tendencia descendente, y los resultados en taquilla de muchos de los estrenos recientes parecen terminar de confirmar definitivamente la sospecha.

En medio de este, a priori, volátil escenario, el caso de DC se antoja particularmente espinoso. A la saturación derivada de más de una década de bombardeo constante de aventuras pijameras debe sumarse el anuncio de un drástico reinicio de la mano de James Gunn y Peter Safran; un escenario que invita a la desintoxicación hasta que la máquina comience a girar de nuevo con su flamante nuevo motor.

Pero, en medio de un panorama con la creatividad bajo mínimos y en el que la cantidad parece haber sustituido claramente a la calidad, un pequeño e inesperado oasis se ha revelado ante nosotros bajo el título de 'Blue Beetle'. Y es que la aventura del primer héroe del próximo DCU, con su cóctel de cachondeo, corazón y emoción en clave latina, se ha convertido en una firme candidata a subir al podio con las mejores adaptaciones de cómics del año junto a dos títulos de la talla de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' y 'Spider-Man: Cruzando el multiverso'. Casi nada.

El underdog del DCU

No voy a negar que las expectativas hacia 'Blue Beetle' estaban bajo mínimos. Más allá del desinterés hacia un DCEU en sus últimos meses de vida, el hecho de conocer que, originalmente, estuvo concebida como un estreno directo a streaming hacía temer un producto de segunda categoría. Por suerte, la película de Angel Manuel Soto no tiene nada en absoluto que ver con los direct to video de antaño.

Haciendo honor a la verdad, es necesario señalar que la cinta no logrará sorprender lo más mínimo al público curtido en aventuras comiqueras en lo que respecta a su narrativa. Sus conflictos, giros y puntos de inflexión dramáticos no logran desviarse de los arquetipos presentes en otras historias de orígenes, pero esto es un esperable matiz que no logra ensombrecer un conjunto que, aunque pueda sonar contradictorio, es tremendamente refrescante.

Una vez asimilado el hecho de que ciertos patrones y fórmulas son prácticamente inevitables en un subgénero en el que está todo inventado, sólo nos queda disfrutar de un par de ajustadísimas horas que no encuentran su motor ni en la musculatura de sus set pieces ni en el poderío de su encomiable acabado visual, sino en el inmenso corazón de una familia protagonista que carga el peso del relato sobre sus hombros para llevarlo en volandas.

Siempre defenderé a capa y espada que, por encima de cualquier otro elemento, si algo hace que funcione un largometraje, eso son unos personajes cuidados con los que podamos empatizar y que nos inviten a sufrir por ellos, y el caso de 'Blue Beetle' es un claro ejemplo de esto; comenzando por un Jaime Reyes —fantástico Xolo Maridueña— que entre justicieros de primera liga se alza como el héroe que el DCU necesitaba desesperadamente.

Pero tal y como deja clara la trama, el bueno de Jaime no sería nada sin su pintoresco clan. Son las dinámicas con sus padres, su hermana, su tío y su abuela —cada uno de ellos con su momento estelar— las que insuflan vida a la producción y potencian la emotividad hasta niveles insospechados; quedando, eso sí, a años luz en cuanto a encanto y tratamiento unos villanos efectivos, pero reducidos casi al cliché.

Envolviendo todo esto y dando un empaque aún mayor a la cinta, encontramos el gran esfuerzo de su director por rendir tributo a la comunidad latina en general y a la mexicana en particular, inyectando un ligero poso social entre épicas y descubrimientos personales, y salpimentando el metraje con infinidad de referencias culturales que van desde guiños pop hasta los ámbitos más espirituales.

Sacando pecho

Pero ojo, que hasta el momento haya hecho caso omiso a los aspectos técnicos y formales de 'Blue Beetle' no quiere decir que no hagan gala de un nivel digno de elogio. Su factura sorprende tras comprobar el mimo volcado sobre la planificación y puesta en escena de Soto —solvente tanto en los pasajes volcados en el diálogo como en los entregados a la acción—, sobre unos efectos visuales más pulcros de lo que cabría esperar, y sobre una dirección de fotografía de un Pawel Pogorzelski que sigue reivindicándose como uno de los grandes DOP del momento.

Si a esto le sumamos un tono divertidísimo y autoconsciente que no teme en pasarse de vueltas para guiñar el ojo al público adulto en su tratamiento de la violencia y la comedia —sin alejarse del PG13 de rigor, claro está—, y un reparto inspiradísimo, el resultado invita a ser indulgente con los lugares comunes que el filme no logra esquivar.

Al igual que el propio protagonista, que no deja de alzarse como el héroe más improbable, 'Blue Beetle' se eleva como un éxito inesperado —probable y tristemente, no en términos comerciales— que jamás pensamos ver desde que se anunció el proyecto. Espero de corazón que las palabras de Gunn asegurando que sería le primer superhéroe de su DCU sean ciertas, porque no puedo esperar ver de nuevo a Jaime Reyes. Y si está rodeado de su familia, muchísimo mejor.

En Espinof | Las 46 películas más esperadas y los mejores estrenos de 2023